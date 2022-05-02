«Антитіла» спільно з Едом Шираном презентували пісню про війну (відео)

Музиканти зазначають, що присвячують це відео пам’яті українського режисера Дмитра Маніфеста, життя якого обірвалося занадто рано

Музиканти зазначають, що присвячують це відео пам’яті українського режисера Дмитра Маніфеста, життя якого обірвалося занадто рано

Все більше світових музикантів переймаються долею України

Відомий український музичний гурт «Антитіла» презентував нову пісню. Хлопці, разом зі світовою суперзіркою Едом Шираном, заспівали про сучасну війну Росії проти України.

«Пропозиція від команди Еда записати спільну пісню – це ще один вияв підтримки від народу Великої Британії й безпрецедентний вчинок, який гарантовано створить потужний імпульс. «Антитіла» виконували свою роботу як військовослужбовці, нам було не просто створити і записати українську лірику й вокал у студії», – розповідає лідер гурту про співпрацю Тарас Тополя.

За його словами, в українському тексті до пісні Еда Ширана 2Step Тополя вирішив розказати власну історію того, як для його родини почалася війна. І це не лише його історія, це історія мільйонів українців, сім’ї яких розлучили, а подекуди і назавжди, жахливі бомбардування й війна

Усі виручені кошти з монетизації відео на Youtube та з роялті підуть на благодійність до Music Saves UA, проекту Всеукраїнської асоціації музичних подій.

Нагадаємо, нещодавно легендарний британський рок-гурт Pink Floyd випустив трек Hey Hey Rise, у якому лунає спів соліста гурту «Бумбокс» Андрія Хливнюка.

Це перша композиція легендарно колективу за останні 28 років. Девід Гілмор зібрав усіх музикантів, аби підтримати українців, які героїчно захищають країну від загарбників.