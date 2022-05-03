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    Події в Україні

    Військові показали, як «Байрактари» вдарили по Зміїному (відео)

    ЗСУ підірвали позиції окупантів на острові - Військові показали, як «Байрактари» вдарили по Зміїному (відео)
    ЗСУ підірвали позиції окупантів на острові
    фото: скріншо із відео

    «Байрактари» відправили «бандеролі» окупантам на острові Зміїний

    Українські військові за допомогою безпілотників «Байрактар» завдали чергових ударів по російських позиціях на острові Зміїний. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

    «Чергове «відвідування» ворожих позицій на Зміїному. БАНДЕРолі від «Байрактарів»: адресна доставка на склад БК і у КП», - йдеться в дописі до відео, на якому зафіксовано момент удару.

    Нагадаємо, 3 травня стало відомо, що Збройні сили України ліквідували усіх російських військових, які окупували український острів Зміїний. За інформацією журналіста Романа Цимбалюка, вижили тільки вісім військовослужбовців російської армії, бо їх вивезли до окупованого Криму напередодні, 2 травня.

    Нагадаємо, що 2 травня українські військові знищили два російські катери типу Raptor біля острова Зміїний.

    Про те, що рашистські кораблі розстріляв безпілотник «Байрактар», розповів головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

    Пізніше Генштаб ЗСУ оприлюднив відео знищення рашистських катерів українським «Байрактаром».

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Військові показали, як «Байрактари» вдарили по Зміїному (відео)