Відзавтра на Донбасі закриють один пункт пропуску



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Ремонт на КПВВ «Гнутове» закінчать 7 квітня

Пункт пропуску «Гнутове» закриють на ремонт

У Донецькій області з 5 по 7 квітня закривають контрольний пункт в'їзду-виїзду «Гнутове». Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби.

Зазначається, що пункт пропуску закриють на ремонт.

«КПВВ «Гнутове» розташоване в межах чинного гуманітарного дорожнього коридору Новоазовськ-Маріуполь», - повідомляє ДПСУ.

За даними Держприкордонслужби, там вже змонтовано нові модулі для проведення паспортного та фіскального контролю. «Завершується будівництво укриття, навісів-накопичувачів для тих, хто перетинає лінію розмежування. Ремонт на КПВВ «Гнутове» дозволить створити комфортні умови для перетину лінії зіткнення в будь-який час року і збільшити його пропускну здатність», - пишуть прикордонники.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пропуски для переходу лінії розмежування на Донбасі стали безстроковими. Зокрема, заяви, що були подані в період з 28 березня 2019 року, стають безстроковими, інші слід подавати знову.

До слова, бойовики «ЛНР» блокують відкриття пункту пропуску «Золоте» на Донбасі. Лідер проросійських терористів «ЛНР» Леонід Пасічник зазначив, що пропуск почнеться тільки після прийняття погодженого рішення у Мінську.