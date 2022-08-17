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Війська РФ мінують територію Запорізької області

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Війська РФ мінують територію Запорізької області
Окупанти намагаються зупинити контрнаступ ЗСУ, мінуючи місцевість
фото з відкритих джерел

Окупанти намагаються вести наступальні дії під Запоріжжям

Російські окупанти замінували місцевість в районах населених пунктів Інженерне та Українське Пологівського району Запорізької області. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 17 серпня.

Минулої доби на Запорізькому напрямку противник здійснював обстріли зі ствольної та реактивної артилерії та танків в районах населених пунктів Велика Новосілка, Новосілка, Новомихайлівка, Павлівка, Богоявленка, Сонцівка, Степногірськ, Шевченко, Вугледар, Бурлацьке, Чарівне, Залізничне, Гуляйполе, Гуляйпільське, Новоданилівка, Лукʼянівське, Оріхів, Времівка, Полтавка, Новопіль та Новоандріївка.

Противник завдав авіадарів поблизу Володимирівки, Новосілки та Щербаків. Вів наступальні бої в районі населеного пункту Шевченкове, отримав жорстку відсіч та відійшов.

Тривають бойові дії біля Новомихайлівки.

Як повідомлялося, ворог застосовує запальні снаряди та дистанційно мінує території України.

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Теги: Запорізька область окупанти війна росія Україна

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