ЗСУ збили ракету та два «Орлани» на Запорізькому напрямку
Українські захисники також «приземлили» гвинтокрил Ка-52
На Запорізькому напрямку українські бійці сьогодні «приземлили» два безпілотники типу «Орлан-10» та збили крилату ракету. Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.
«Окрім гвинтокрила Ка-52, про який ми повідомляли зранку, протягом доби, 15 серпня, зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил Збройних сил України знищено два безпілотних літальних апарати типу «Орлан-10» та авіаційну ракету «повітря-поверхня» Х-59. Усі цілі на Запорізькому напрямку», – йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, сьогодні на Донеччині, близько 8:00, підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено черговий вертоліт Ка-52 російських окупаційних військ.
Нагадаємо, триває 173-тя доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Наступальними та штурмовими діями окупанти намагалися просунутися у напрямках Івано-Дарʼївки, Виїмки і Веселого. Зазнали повної невдачі та хаотично відійшли на раніше зайняті позиції. Також ворог здійснив спробу штурмових дій з району Вуглегірської ТЕС у напрямку населеного пункту Вершина. Зазнав втрат та відійшов.
Від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили 43750 окупантів, за останню добу 200 рашистів та 12 танків.
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