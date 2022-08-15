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ЗСУ збили ракету та два «Орлани» на Запорізькому напрямку

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ збили ракету та два «Орлани» на Запорізькому напрямку
Вартість БПЛА «Орлан» складає близько $100 тисяч
фото ілюстративне

Українські захисники також «приземлили» гвинтокрил Ка-52

На Запорізькому напрямку українські бійці сьогодні «приземлили» два безпілотники типу «Орлан-10» та збили крилату ракету. Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ. 

«Окрім гвинтокрила Ка-52, про який ми повідомляли зранку, протягом доби, 15 серпня, зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил Збройних сил України знищено два безпілотних літальних апарати типу «Орлан-10» та авіаційну ракету «повітря-поверхня» Х-59. Усі цілі на Запорізькому напрямку», – йдеться в повідомленні.

«Орлан-10» – російський багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс, призначений для ведення спостереження за протяжними і локальними об'єктами у важкодоступній місцевості. Виробник – ТОВ «Спеціальний технологічний центр», Санкт-Петербург, Росія. Використовує двигун внутрішнього згоряння як силову установку. У травні 2022 року була представлена ударна модифікація. Вартість такого БПЛА складає близько $100 тис.

Як повідомлялося, сьогодні на Донеччині, близько 8:00, підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено черговий вертоліт Ка-52 російських окупаційних військ.

Нагадаємо, триває 173-тя доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Наступальними та штурмовими діями окупанти намагалися просунутися у напрямках Івано-Дарʼївки, Виїмки і Веселого. Зазнали повної невдачі та хаотично відійшли на раніше зайняті позиції. Також ворог здійснив спробу штурмових дій з району Вуглегірської ТЕС у напрямку населеного пункту Вершина. Зазнав втрат та відійшов.

Від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили 43750 окупантів, за останню добу 200 рашистів та 12 танків.

Теги: ракета безпілотник Україна росія окупанти війна в Україні війна Запоріжжя

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