Головна Країна Політика
search button user button menu button

ООН готова підтримати місію МАГАТЕ на Запорізьку АЕС

Альона Боженко
glavcom.ua
ООН готова підтримати місію МАГАТЕ на Запорізьку АЕС
ООН підтримає місію МАГАТЕ на Запорізьку АЕС, за однієї умови
фото із відкритих джерел

Місія відбудеться, лише за згоди України та Росії

Організація Об'єднаних Націй (ООН) готова підтримати місію МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію. Про це повідомляє речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік, передає пресслужба ООН.

Проте місія відбудеться, лише за умови якщо з цим погодяться українська і російська сторони.

«У тісному контакті з МАГАТЕ Секретаріат ООН оцінив, що в Україні він має матеріально-технічне забезпечення та потенціал безпеки, щоб мати змогу підтримати будь-яку місію МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції з Києва, якщо Росія та Україна погодяться», – йдеться у повідомленні.

Він зазначив, що останніми днями різні російські офіційні особи неодноразово звинувачували секретаріат ООН у скасуванні або блокуванні візиту представників МАГАТЕ на Запорізьку АЕС.

Дюжаррік спростував такі заяви та сказав, що секретаріат ООН не має повноважень блокувати або скасовувати будь-яку діяльність МАГАТЕ.

«МАГАТЕ є спеціалізованою агенцією, яка діє повністю незалежно, вирішуючи, як виконувати свій конкретний мандат. По-друге, Секретаріат ООН не має повноважень блокувати чи скасовувати будь-яку діяльність МАГАТЕ», – йдеться у повідомленні.

Як відомо, що російське військове керівництво шантажує увесь світ, заявляючи про мінування Запорізької атомної електростанції та готовність її підірвати. За даними «Енергоатому», українська розвідка має інформацію щодо мінування енергоблоків Запорізької АЕС російськими військами.

Нагадаємо, 5 серпня окупанти обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції. Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Згодом у «Енергоатомі» повідомили, що російські війська 6 серпня знову обстріляли територію Запорізької атомної станції, яку ж самі й контролюють. В результаті обстрілів було зафіксоване влучання у майданчик, який розташований у безпосередній близькості до сухого сховища відпрацьованого ядерного палива. 

Про чергові обстріли на території Запорізької АЕС міський голова Дмитро Орлов повідомив також 13 серпня.

Енергоатом попередив про можливі наслідки аварії на ЗАЕС. В разі катастрофи в Енергодарі площа потенційної зони відчуження складе до 30 тис. км² (як 10 Чорнобильських зон відчуження), а Запорізька область фактично буде втрачена для проживання та господарства. 

Читайте також: Чи зможе МАГАТЕ зупинити Росію?
Теги: Запорізька АЕС АЕС МАГАТЕ ООН

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни обстрілюють Запорізьку АЕС, створюючи ризик виникнення ядерної катастрофи
Обстріли Запорізької АЕС: Євросоюз і 42 країни світу звернулися до МАГАТЕ
Вчора, 14:59
Під час війни в Україні впало споживання електроенергії
Відключення ЗАЕС від енергосистеми України. Експерт оцінив наслідки
Сьогодні, 14:57
Запорізька АЕС у небезпеці, залишається сподіватися, що в росіян спрацює інстинкт самозбереження
Ризики катастрофи зростають. Експерт оцінив дії росіян на Запорізькій АЕС
Сьогодні, 19:24

Політика

ООН готова підтримати місію МАГАТЕ на Запорізьку АЕС
ООН готова підтримати місію МАГАТЕ на Запорізьку АЕС
Зеленський створив Консультативну раду з питань деокупації Криму
Зеленський створив Консультативну раду з питань деокупації Криму
Безугла проти волонтерів: медик-доброволець Яна Зінкевич виступила з різкою заявою
Безугла проти волонтерів: медик-доброволець Яна Зінкевич виступила з різкою заявою
Одіозний нардеп від ОПЗЖ відмовляється виконувати рішення партії і здавати мандат
Одіозний нардеп від ОПЗЖ відмовляється виконувати рішення партії і здавати мандат
Парламент ухвалив закон про «митний безвіз» з ЄС
Парламент ухвалив закон про «митний безвіз» з ЄС
Верховна Рада обрала двох членів Вищої ради правосуддя
Верховна Рада обрала двох членів Вищої ради правосуддя

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
72K
Як довго США підтримуватимуть Україну? Курт Волкер визначив строк
72K
Григорій Плачков про ситуацію на Запорізькій АЕС: Ми відстаємо від росіян на кілька кроків
44K
Чи треба нардепам скорочувати зарплати. Міністр фінансів прокоментував петицію 
41K
Зеленський жорстко звернувся до росіян
34K
Нацбанк пояснив, чому в Україні досі працюють російські банки
30K
«Буряти закінчилися, настала черга моїх синів». Українець показав переписку із сестрою-путіністкою

Новини

Депутат парламенту Швейцарії виступив за транзит російських газу та нафти виключно через Україну
Сьогодні, 20:40
У ЗСУ затримують зарплати, на Дніпропетровщині «кишенькові» фірми отримують мільярди, – ЗМІ
Сьогодні, 15:57
Відключення ЗАЕС від енергосистеми України. Експерт оцінив наслідки
Сьогодні, 14:57
Рада продовжила воєнний стан
Сьогодні, 14:29
Як рашисти заманюють чиновників РФ на окуповані території: дані розвідки
Сьогодні, 14:09
Ворог обстріляв Миколаїв: є поранені, пошкоджено навчальний заклад (фото)
Сьогодні, 13:31

Прес-релізи

ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
15 серпня, 18:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту