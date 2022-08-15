ООН готова підтримати місію МАГАТЕ на Запорізьку АЕС

ООН підтримає місію МАГАТЕ на Запорізьку АЕС, за однієї умови

Місія відбудеться, лише за згоди України та Росії

Організація Об'єднаних Націй (ООН) готова підтримати місію МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію. Про це повідомляє речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік, передає пресслужба ООН.

Проте місія відбудеться, лише за умови якщо з цим погодяться українська і російська сторони.

«У тісному контакті з МАГАТЕ Секретаріат ООН оцінив, що в Україні він має матеріально-технічне забезпечення та потенціал безпеки, щоб мати змогу підтримати будь-яку місію МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції з Києва, якщо Росія та Україна погодяться», – йдеться у повідомленні.

Він зазначив, що останніми днями різні російські офіційні особи неодноразово звинувачували секретаріат ООН у скасуванні або блокуванні візиту представників МАГАТЕ на Запорізьку АЕС.

Дюжаррік спростував такі заяви та сказав, що секретаріат ООН не має повноважень блокувати або скасовувати будь-яку діяльність МАГАТЕ.

«МАГАТЕ є спеціалізованою агенцією, яка діє повністю незалежно, вирішуючи, як виконувати свій конкретний мандат. По-друге, Секретаріат ООН не має повноважень блокувати чи скасовувати будь-яку діяльність МАГАТЕ», – йдеться у повідомленні.

Як відомо, що російське військове керівництво шантажує увесь світ, заявляючи про мінування Запорізької атомної електростанції та готовність її підірвати. За даними «Енергоатому», українська розвідка має інформацію щодо мінування енергоблоків Запорізької АЕС російськими військами.

Нагадаємо, 5 серпня окупанти обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції. Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Згодом у «Енергоатомі» повідомили, що російські війська 6 серпня знову обстріляли територію Запорізької атомної станції, яку ж самі й контролюють. В результаті обстрілів було зафіксоване влучання у майданчик, який розташований у безпосередній близькості до сухого сховища відпрацьованого ядерного палива.

Про чергові обстріли на території Запорізької АЕС міський голова Дмитро Орлов повідомив також 13 серпня.

Енергоатом попередив про можливі наслідки аварії на ЗАЕС. В разі катастрофи в Енергодарі площа потенційної зони відчуження складе до 30 тис. км² (як 10 Чорнобильських зон відчуження), а Запорізька область фактично буде втрачена для проживання та господарства.