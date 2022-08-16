Звіт МАГАТЕ про події на Запорізькій АЕС може зіграти на руку росіянам – експерт

Плачков: «Треба, аби росіяни були відсторонені від участі в інспекції на Запорізькій АЕС»

Колишній голова Державної інспекції ядерного регулювання Григорій Плачков в інтерв’ю «Главкому» пояснив, чому МАГАТЕ поки не вживає рішучих заходів щодо ядерного терору окупантів навколо Запорізької АЕС.

За словами Плачкова, попри те, що МАГАТЕ закидають, буцімто у керівних органах цієї організації засіло багато росіян, однак громадян РФ там до ста людей, але ж представників інших країн не менше. Тож треба подбати, аби ймовірний візит експертів МАГАТЕ на атомну станцію окупанти не змогли використати на свою користь. Він дав пораду, що для цього треба зробити.

«Я вважаю: якщо не працюють такі міжнародні інститути як МАГАТЕ і ООН, то основне завдання України зараз – сформувати міжнародний пул країн, які мають атомні електростанції і розуміють, що може статися, якщо відбудеться нестандартна ситуація на станції. Місія МАГАТЕ потрібна, але що наразі цікавить гендиректора МАГАТЕ пана Гроссі? Три основні речі: перша – гарантії нерозповсюдження ядерного матеріалу, друга – чи вистачить психологічного ресурсу у експлуатуючого ліцензійного персоналу і третя – хто фізично контролює станцію та її захищає», – сказав Плачков.

Експерт каже: є побоювання, що звіт місії МАГАТЕ, який вона підготує за результатами візиту на ЗАЕС, гратиме на руку росіянам. Щоб цього не сталося, треба, аби вони були відсторонені від самої участі в інспекції та усунені від ухвалення рішень та впливу на цей остаточний звіт.

Водночас ймовірність, що ця місія відбудеться, велика.

«Судячи з заяв керівника ООН, керівників МАГАТЕ і наших керівників, політична воля, мабуть, є у всіх. Треба сідати та говорити. Тримати весь світ у страху перед ядерною катастрофою, думаю, не дозволять ні росіянам, ні нам», – вважає Плачков.

Нагадаємо, Росія погрожує делегації МАГАТЕ через поїздку на Запорізьку АЕС.

Зазначимо, Організація Об'єднаних Націй (ООН) готова підтримати місію МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію. Проте місія відбудеться, лише за умови якщо з цим погодяться українська і російська сторони.

Нагадаємо, 5 серпня окупанти обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції. Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Згодом у «Енергоатомі» повідомили, що російські війська 6 серпня знову обстріляли територію Запорізької атомної станції, яку ж самі й контролюють. В результаті обстрілів було зафіксоване влучання у майданчик, який розташований у безпосередній близькості до сухого сховища відпрацьованого ядерного палива.

Про чергові обстріли на території Запорізької АЕС міський голова Дмитро Орлов повідомив також 13 серпня.

Енергоатом попередив про можливі наслідки аварії на ЗАЕС. В разі катастрофи в Енергодарі площа потенційної зони відчуження складе до 30 тис. км² (як 10 Чорнобильських зон відчуження), а Запорізька область фактично буде втрачена для проживання та господарства.

15 серпня Зеленський закликав Росію покинути Запорізьку атомну електростанцію «без жодних умов»