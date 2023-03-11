Військові оцінили можливість висадки російських диверсантів у акваторії Херсона

Уся відкрита територія води контролюється, узбережжя заміновано

Висадка російських диверсійно-розвідувальних груп в акваторії Херсона неможлива, адже всюди є спостережні пости, а узбережжя заміновано. Про це начальник пресслужби тактичної групи «Грім», капітан-лейтенант Дмитро Плетенчук повідомив під час телемарафону.

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«Уся відкрита територія води контролюється, узбережжя заміновано, тому мови нема про те, що може бути якась висадка диверсантів в акваторії безпосередньо Херсона, це неможливо. І головне – немає сенсу, тому що подібні операції проводяться виключно в контексті, в складі більшої операції. Так само як і артилерійська підготовка має проводитись, але вони це використовують виключно для тероризування та демонстрації військової присутності», – сказав Плетенчук.

За його словами, щодо катерів, які топлять військові ЗСУ, і особового складу, який вони «мінусують», то цей процес відбувається постійно.

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«Просто іноді ми говоримо про це в етері, іноді – це рутинна робота, яку ми не показуємо. Ми знаходимо ці цілі та знищуємо їх постійно протягом останніх чотирьох місяців», – додав начальник пресслужби.

Він також зауважив, очікувати, що Херсон не будуть обстрілювати після звільнення, було неправильно, і більшість військових таких очікувань не мали.

«Навіть якби ми змогли їх відігнати з лівого берега на відстань десь 30 км, вони б просто застосовували інші види озброєння, як це було в Миколаєві. Зокрема, далекобійну артилерію починаючи від «Піонів», сумнозвісних С-300 та закінчуючи «Торнадо-С». Тому таких надій ніхто не мав», – зазначив Плетенчук.

Нагадаємо, сьогодні, 11 березня, російські війська обстріляли Херсон, через що загинули щонайменше троє людей.

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Також нещодавно на Херсонщині ЗСУ знищили велику групу диверсантів ворога разом із флотом.

До слова, триває 381-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник не полишає спроб щодо виходу на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили понад 100 атак противника на зазначених напрямках.