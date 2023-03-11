Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Військові оцінили можливість висадки російських диверсантів у акваторії Херсона

Надія Карбунар
glavcom.ua
Військові оцінили можливість висадки російських диверсантів у акваторії Херсона
Окупантам не вдасться захопити Херсон із моря
фото з відкритих джерел

Уся відкрита територія води контролюється, узбережжя заміновано

Висадка російських диверсійно-розвідувальних груп в акваторії Херсона неможлива, адже всюди є спостережні пости, а узбережжя заміновано. Про це начальник пресслужби тактичної групи «Грім», капітан-лейтенант Дмитро Плетенчук повідомив під час телемарафону.

«Уся відкрита територія води контролюється, узбережжя заміновано, тому мови нема про те, що може бути якась висадка диверсантів в акваторії безпосередньо Херсона, це неможливо. І головне – немає сенсу, тому що подібні операції проводяться виключно в контексті, в складі більшої операції. Так само як і артилерійська підготовка має проводитись, але вони це використовують виключно для тероризування та демонстрації військової присутності», – сказав Плетенчук.

За його словами, щодо катерів, які топлять військові ЗСУ, і особового складу, який вони «мінусують», то цей процес відбувається постійно.

«Просто іноді ми говоримо про це в етері, іноді – це рутинна робота, яку ми не показуємо. Ми знаходимо ці цілі та знищуємо їх постійно протягом останніх чотирьох місяців», – додав начальник пресслужби.

Він також зауважив, очікувати, що Херсон не будуть обстрілювати після звільнення, було неправильно, і більшість військових таких очікувань не мали.

«Навіть якби ми змогли їх відігнати з лівого берега на відстань десь 30 км, вони б просто застосовували інші види озброєння, як це було в Миколаєві. Зокрема, далекобійну артилерію починаючи від «Піонів», сумнозвісних С-300 та закінчуючи «Торнадо-С». Тому таких надій ніхто не мав», – зазначив Плетенчук.

Нагадаємо, сьогодні, 11 березня, російські війська обстріляли Херсон, через що загинули щонайменше троє людей.

Також нещодавно на Херсонщині ЗСУ знищили велику групу диверсантів ворога разом із флотом.

До слова, триває 381-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник не полишає спроб щодо виходу на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили понад 100 атак противника на зазначених напрямках.

Теги: звільнення озброєння кордон робота Херсон військові

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Посилення оборони Бахмута та Херсона: Зеленський провів засідання Ставки
Посилення оборони Бахмута та Херсона: Зеленський провів засідання Ставки
Вчора, 20:52
У Кураховому за ніч пошкоджено 14 багатоповерхівок
Обстріл Донеччини касетними боєприпасами та масований удар по Херсону: ситуація в регіонах
Сьогодні, 10:40
Окупанти знову обстріляли Херсон: є загиблі (фото)
Окупанти знову обстріляли Херсон: є загиблі (фото)
Сьогодні, 12:38

Події в Україні

Військові оцінили можливість висадки російських диверсантів у акваторії Херсона
Військові оцінили можливість висадки російських диверсантів у акваторії Херсона
Данілов спрогнозував ефект від оборони Бахмута
Данілов спрогнозував ефект від оборони Бахмута
«Військовий зенітного дивізіону валяється під під’їздом»: окупанти нарікають на п’янство у своїх лавах
«Військовий зенітного дивізіону валяється під під’їздом»: окупанти нарікають на п’янство у своїх лавах
Володимир Зеленський у вечірньому зверненні анонсував нові санкції
Володимир Зеленський у вечірньому зверненні анонсував нові санкції
Генерал Кривонос розповів, що змусить росіян припинити війну
Генерал Кривонос розповів, що змусить росіян припинити війну
Противник намагався прорвати оборону на Куп’янському та Лиманському напрямках – Генштаб
Противник намагався прорвати оборону на Куп’янському та Лиманському напрямках – Генштаб

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
25K
11 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20K
Встановлено судно, що тиждень курсувало над «Північними потоками» перед підривом
12K
Велике виселення з Лаври: Московська церква скиглить, що не виїде
12K
«Це був важкий день»: Медведчук розповів, хто його затримав
7205
Навколішки перед домовиною зі сльозами на очах: як Залужний прощався із Да Вінчі
3463
Навіщо РФ витрачає мільярди на непотрібні лінії оборони? Відповідь ISW

Новини

Сирський із Бахмута: контрнаступ не за горами
Сьогодні, 11:16
«Він мою дитину зберіг»: останні спогади про Героя України Да Вінчі (фото)
Вчора, 21:02
Земельний скандал у столиці: НАБУ оголосило підозру нардепу
Вчора, 17:41
Угруповання Вагнера практично більше не існує – спікер ЗСУ
Вчора, 16:22
Зеленський призначив нового заступника командувача Нацгвардії
9 березня, 20:57
Столиця відновлює теплопостачання після атаки РФ: 300 будинків вже з опаленням
9 березня, 15:44

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту