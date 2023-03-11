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Окупанти знову обстріляли Херсон: є загиблі (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти знову обстріляли Херсон: є загиблі (фото)
Херсонська обласна прокуратура

Через влучання снаряду палає автомобіль на Миколаївському шосе

Херсон знову під вогнем російських загарбників. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олександр Прокудін.

«На місці ворожого удару на Миколаївському шосе у Херсоні загинули троє людей, двоє – поранені», – йдеться в повідомленні.

Через влучання снаряду палає автомобіль. Рятувальники, медики та поліцейські вже працюють на місці обстрілу.

Прокуратура повідомляє, що снаряд влучив біля супермаркета.

Наразі кількість потерпілих уточнюється, обстріл міста продовжується.

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Також пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Нагадаємо, нещодавно на Херсонщині ЗСУ знищили велику групу диверсантів ворога разом із флотом.

До слова, триває 381-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник не полишає спроб щодо виходу на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили понад 100 атак противника на зазначених напрямках.

Теги: росія окупанти війна Херсон

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