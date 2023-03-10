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Посилення оборони Бахмута та Херсона: Зеленський провів засідання Ставки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Посилення оборони Бахмута та Херсона: Зеленський провів засідання Ставки
фото скріншот відео

На Ставці було обговорено посилення захисту громад Дніпропетровської, Чернігівської та Сумської областей

Сьогодні, 10 березня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Однією з тем засідання – ситуація навколо Бахмута та захист Херсона. Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні.

«Щойно закінчилося засідання Ставки. Головнокомандувач, командувачі напрямків доповідали про ситуацію на передовій, загалом у захисті держави. Схід і південь, кордон. Бахмут і наші можливості посилитися там. Наші відповіді на удари терористів», – розповів голова держави.

Також він додав, що на Ставці було обговорено посилення захисту Херсона і громад Дніпропетровської, Чернігівської та Сумської областей.

Нагадаємо, триває 380 доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби російські агресори завдали 23 авіаційних та чотири ракетних удари по Костянтинівці та Слов’янську Донецької області. Є поранені мирні громадяни та пошкоджено цивільну інфраструктуру і житлові будинки. Також окупанти провели 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню. 

Теги: окупанти війна Слов’янськ Володимир Зеленський президент кордон Бахмут

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