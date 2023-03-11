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Обстріл Донеччини касетними боєприпасами та масований удар по Херсону: ситуація в регіонах

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Обстріл Донеччини касетними боєприпасами та масований удар по Херсону: ситуація в регіонах
У Кураховому за ніч пошкоджено 14 багатоповерхівок
фото: Павло Кириленко/Facebook

Окупанти продовжують обстрілювати цивільних громадян України

Обласні державні адміністрації повідомили про ситуацію в регіонах станом на ранок 11 березня.

Чернігівщина

За добу – 5 обстрілів, із мінометів, артилерії. Чернігівський та Новгород-Сіверський райони. Без втрат та руйнувань.

Сумщина

Учора протягом дня росіяни здійснили обстріли 7 територіальних громад області: Шалигинської, Білопільської, Есманської, Миропільської, Новослобідської, Краснопільської, Хотінської. Було зафіксовано 54 «прильоти», 100 гранатометних пострілів, 84 кулеметних постріли, 4 кулеметних «черги» та скидання з БПЛА 2 вибухових пристроїв (типу ВОГ).

Шалигинська громада: росіяни били з артилерії (САУ) − 6 прильотів. Унаслідок вибухів пошкоджено 3 житлових будинки, лінію електропередач. Дані уточнюються.

Запорізька область

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Гуляйполе, Малинівка, Гуляйпільське, Червоне, Залізничне, Оріхів, Новоданилівка, Білогір'я, Новоандріївка, Ольгівське, Святопетрівка, Староукраїнка, Мала Токмачка, Чарівне, Малі Щербаки, Кам'янське, Степове, Приморське, Плавні, Юрківка, Таврійське. Надійшло 19 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів.

Дніпропетровщина

Російська армія вчора обстріляла Нікопольський район чотири рази. Під артилерійський удар потрапили Червоногригорівська та Марганецька громади. Ворожі снаряди вбили двох людей. Ще п'ятеро – поранені, четверо – у тяжкому станi. Пошкоджень зазнали транспортне підприємство, триповерхівка, 7 приватних будинків, господарські споруди, гараж, авто та лінії електропередач.

Харківщина

Минулої доби ворог продовжував обстріли прикордонних населених пунктів області. На Слобожанському напрямку окупанти обстріляли з мінометів та артилерії райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Амбарне, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне і Кам’янка.

На Куп'янському напрямку противник намагається покращити тактичне положення. Вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Гряниківка. Здійснив артилерійські обстріли понад 20 районів населених пунктів, зокрема, Гряниківки, Масютівки, Кислівки, Піщаного і Крохмального. Протягом дня ворог обстрілював с. Вільхуватка Куп’янського району. Пошкоджено центр соціально-психологічної реабілітації дітей та школу. У селі зруйновано біля 10 приватних житлових будинків. Внаслідок обстрілів поранення отримав 54-річний цивільний чоловік. Госпіталізований у стані середньої тяжкості. Ввечері ворог обстрілював м. Куп'янськ. Пошкоджено щонайменше 2 приватних домоволодіння, сталися пожежі.

В області залишається високою мінна небезпека. Вчора біля с. Діброва Ізюмського району у лісі 32-річний місцевий мешканець підірвався на міні «Пелюстка». Отримав поранення та був госпіталізований.

Луганщина

На Лиманському напрямку противник 10 березня вів безуспішні наступальні дії у напрямку Невського, Кремінної, Білогорівки. Здійснив артилерійські обстріли Червонопопівки, Новоселівського, Стельмахівки, Невського, Кузьминого, Білогорівки і Діброви. Ситуація в області залишається напруженою.

Донеччина

Минулої доби росіяни застосовували ЗРК «С-300», здійснили авіаудари, стріляти з РСЗВ «Ураган», «Град», мінометів, артилерії. Обстріляні Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Курахове, Слов’янськ, смт Очеретине, с. Богоявленка, с. Времівка, с. Карлівка, с. Красногорівка, с. Ласточкине, с. Максимільянівка, с. Молочарка, с. Розкішне, с. Сєверне, с. Тоненьке.

Вночі – три потужних обстріли Курахового, влучання по центральній і промисловій частинах міста, водосховищу. Застосовувалися касетні боєприпаси та артилерія. На ранок відомо про пошкодження 14 багатоповерхівок, 7 двоквартирних будинків. Робота з уточнення наслідків обстрілів триває.

Сьогодні зранку – обстріл Костянтинівки. Пошкоджено електрообладнання. Попередньо - без жертв і постраждалих.

На Донеччині: 2 загиблих, 14 поранених цивільних за добу.

Миколаївщина

Учора протягом дня ворог завдавав ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Також вчора ввечері ворожих обстрілів зазнав населений пункт Куцурубської громади. Пошкоджено адмінбудівлю, житлові будинки, господарські споруди. Без жертв.

Херсонщина

За минулу добу противник здійснив 71 обстріл, випустивши 335 снарядів з важкої артилерії та «Градів». Внаслідок обстрілів 3 людини загинули, п’ятеро дістали поранення.

Місто Херсон ворог обстріляв 4 рази. 14 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки. Окупанти вдарили з артилерії по Таврійському мікрорайону Херсона. Через влучання ворожого снаряду загорілося приміщення. Пожежу ліквідували вогнеборці, які оперативно прибули на місце події. Від отриманих поранень загинув чоловік.

У селі Іщенка Великоолександрівської громади люди підірвалися на російській міні. На вибухівку натрапив автомобіль, це сталося у полі. Постраждалих четверо – двоє з них загинули, ще двоє – дістали поранення. Чоловіка та жінку у важкому стані доправили до лікарні.

З деокупованої території області евакуйовано 73 особи.

Теги: поранення окупанти Україна обстріл Миколаїв Авдіївка Запорізька область Херсон ворог боєприпаси Бахмут війна

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