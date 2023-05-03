Викрадення українських дітей. Журналісти встановили особи кураторів

Допомагають окупантам депортувати дітей до РФ самі уродженці України

Окрім російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової, до викрадення українських дітей залучені «служби у справах дітей» окупованих Росією територій, «дитячі омбудсмени», «міністерства освіти, молоді й спорту». Про це повідомляє «Українська правда».

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Зазначається, що у Криму освітянами керує українка Валентина Лаврик, в так званій ДНР – Ольга Калударова, у «ЛНР» – Іван Кусов, в окупованій частині Херсонської області – Михайло Родіков, Запорізької – Олена Шапурова. Службу дітей «ДНР» очолює Світлана Майборода, в Криму – Анастасія Омельченко.

«Міністерства молоді й спорту» окупованих територій очолюють відповідно – Олександр Громаков, Дмитро Сидоров, Ельвіра Вітренко, Антон Тицький. Дитячим омбудсменом окупованого Криму є Ірина Клюєва, в «ДНР» – Дар'я Морозова, «ЛНР» – Інна Швенк.

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Крім того, до викрадення дітей опосередковано залучені і «міністерства соцполітики і праці», оскільки саме вони видавали виплати за дітей батькам на окупованих торік територіях.

У «ДНР» мінсоцом керує Денис Стрельченко, в «ЛНР» – Світлана Малахова, в окупованій частині Запорізької області – Євгеній Маркелов, на Херсонщині – Алла Бархатнова, в Криму – Олена Романовська, РФ – Антон Котяков.

В адміністрації Путіна «вихованням дітей» опікується колишня представниця «Росмолоді» Ірина Плещева.

Також вивезенню українських дітей сприяють керівники окупаційних адміністрацій захоплених Росією українських територій: Сергія Аксьонова, Леоніда Пасічника, Дениса Пушиліна, Володимира Сальда, Євгена Балицького. А також так звані меценати. Як-от, наприклад, православний олігарх Росії Костянтин Малофєєв. Він та його «Фонд святителя Василия Великого» є співавтором проєкту «Счастливое детство». У 2014 він фінансував підрозділи терористів на кшталт Ігоря Гіркіна.

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Про «допомогу» українським дітям регулярно звітує і фонд мами Рамзана Кадирова Аймані Несієвни Кадирової. За сприяння Кадирова та Львової-Бєлової під Грозним було створено табір для «перевиховання дітей з нових територій РФ». Туди направляють тих, хто активно протидіє спробам русифікації.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої президента РФ у справах дітей Марії Львової-Бєлової. У заяві суду йдеться, що остання пов'язана із «незаконним вивезенням дітей» з України. При цьому російське МЗС називало звинувачення у насильницькому вивезенні неповнолітніх з української території хибними.

Згодом Львова-Бєлова, ордер на арешт якої видав Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, спробувала виправдатися за депортацію дітей з України.