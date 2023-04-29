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Окупанти планують депортацію дітей із Горлівки до Росії

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти планують депортацію дітей із Горлівки до Росії
РФ намагається знищити в дітей українську самоідентичність
фото з відкритих джерел

Росіяни планують вивезти всіх горлівських школярів в кінці навчального року під приводом евакуації

Росія продовжує політику геноциду на тимчасово окупованих територіях, спрямовану на викрадення українських дітей.

Так, у тимчасово окупованій Горлівці Донецької області росіяни планують вивезти всіх школярів в кінці навчального року під приводом евакуації. Звичайно, що батькам доведеться їхати з дітьми. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«Це робиться для того, аби вивезти українців до РФ й надалі асимілювати їх та знищити в дітей українську самоідентичність. Все це і є ознакою геноциду згідно з нормами міжнародного права», – зазначає Центр нацспротиву.

Нагадаємо, 27 квітня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, якою засуджується примусова депортація українських дітей до Росії.

Резолюція зазначає, що примусова депортація є ознакою геноциду згідно з міжнародним правом, тож усі випадки мають бути розслідувані, а всі причетні мають нести відповідальність. У резолюції вітається рішення Міжнародного кримінального суду про ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дітей РФ Марії Львової-Бєлової.

Також ПАРЄ визнала самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка причетним до депортації українців.

Теги: окупанти діти Донеччина депортація

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