Окупанти планують депортацію дітей із Горлівки до Росії
Росіяни планують вивезти всіх горлівських школярів в кінці навчального року під приводом евакуації
Росія продовжує політику геноциду на тимчасово окупованих територіях, спрямовану на викрадення українських дітей.
Так, у тимчасово окупованій Горлівці Донецької області росіяни планують вивезти всіх школярів в кінці навчального року під приводом евакуації. Звичайно, що батькам доведеться їхати з дітьми. Про це повідомляє Центр національного спротиву.
«Це робиться для того, аби вивезти українців до РФ й надалі асимілювати їх та знищити в дітей українську самоідентичність. Все це і є ознакою геноциду згідно з нормами міжнародного права», – зазначає Центр нацспротиву.
Нагадаємо, 27 квітня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, якою засуджується примусова депортація українських дітей до Росії.
Резолюція зазначає, що примусова депортація є ознакою геноциду згідно з міжнародним правом, тож усі випадки мають бути розслідувані, а всі причетні мають нести відповідальність. У резолюції вітається рішення Міжнародного кримінального суду про ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дітей РФ Марії Львової-Бєлової.
Також ПАРЄ визнала самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка причетним до депортації українців.
Коментарі — 0