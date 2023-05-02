Львова-Бєлова виправдалася за крадіжку українських дітей. Банкова жорстко відреагувала

Марія Львова-Бєлова заявила, що не розуміє зауважень на свою адресу

Дитячий омбудсмен РФ Львова-Бєлова переконує, що «рятувала дітей з-під обстрілів», а не насильно вивозила до Росії

Дитячий омбудсмен РФ Марія Львова-Бєлова, ордер на арешт якої видав Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, спробувала виправдатися за депортацію дітей з України в інтерв'ю американському виданню Vice.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Львова-Бєлова заявила, що нібито займалася не депортацією, а «евакуацією з-під обстрілів». Вона також відкинула звинувачення в геноциді заявивши, що у депортованих дітей нібито залишаються українське громадянство і можливість вивчати українську мову.

«Громадянство України залишається ж у них. Ми ж його не скасовуємо. Ми доповнюємо і даємо можливість. Що, це про знищення ідентичності? ... Ми завжди співали пісні російською та українською мовою. Ми розповідали казки російські та українські. Ми завжди жили в дружбі і розумінні. А те що зараз відбувається – навпаки, на Україні знищують зараз все, що пов'язано з Росією», – сказала чиновниця.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Відповідаючи на запитання про те, чи вважає вона себе військовою злочинницею, Львова-Бєлова названа це звинувачення смішним.

«Я мати, і цим все сказано. Який я військовий злочинець, про що ви говорите», – сказала окупантка.

В Офісі президента вже відреагували на інтерв'ю військової злочинниці.

«Розшукувана МКС за воєнні (геноцидні) злочини Марія Львова-Бєлова вальяжно дає інтерв’ю американським журналістам, де розповідає про «незвичайне материнське серце» та щиро дивується звинуваченням: «Ми всього лише прийшли в їхні міста, знищили їхні будинки, на їхніх очах вбили та покалічили батьків, відправили до фільтраційних таборів у далекі регіони, де жорстко знущаємось і змушуємо слухати пропагандистські лекції, та доповнили це… другим паспортом. Хіба це не спасіння? Хіба це не про «русское милосердие»? Хіба це не про справедливість? Хіба ми не маємо права їх позбавити неправильної ідентичності?». Точнішої ілюстрації до слова «людожер» неможливо придумати», – заявив радник глави ОП Михайло Подоляк.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої президента РФ у справах дітей Марії Львової-Бєлової. У заяві суду йдеться, що остання пов'язана із «незаконним вивезенням дітей» з України. При цьому російське МЗС називало звинувачення у насильницькому вивезенні неповнолітніх з української території хибними.

Раніше насильно вивезений з окупованого Маріуполя український підліток намагався повернутися з Росії в Україну. Однак силовики РФ не дали йому цього зробити – хлопця затримали на кордоні з Білоруссю.