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Скільки дітей вважають зниклими в Україні: дані омбудсмана

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Скільки дітей вважають зниклими в Україні: дані омбудсмана
Від початку повномасштабної війни вже знайдено 11 887 дітей
фото ілюстративне

Станом на 1 травня в Україні залишаються зниклими 398 дітей

З початку повномасштабної війни в Україні загалом вважаються зниклими 398 дітей. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Офісу омбудсмана.

«За даними державного порталу розшуку дітей «Діти війни», станом на 1 травня 2023 року (в Україні вважаються – «Главком») зниклими – 398 дітей, знайденими – 11 887 дітей», – йдеться в повідомленні.

Скільки дітей вважають зниклими в Україні: дані омбудсмана фото 1

Раніше повідомлялося, скільки українських військових вважаються безвісти зниклими.

До слова, триває 432-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи Сил оборони України протягом минулої доби відбили понад 36 атак противника на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші захисники стійко тримають оборону.

Теги: діти війна Україна

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