Викрито конвертаційний центр, що працював для клієнтів з Росії та Білорусі

ДБР вийшло на групу зловмисників під час проведення фільтраційних заходів громадян Росії

ДБР викрило ділків, які ділки організували незаконне виведення з країни коштів російського та білоруського бізнесу

Працівники Державного бюро розслідувань викрили злочинну організовану групу, яка намагалася заробити під час війни Росії в Україні. Як повідомили у пресслужбі відомства, ділки організували незаконне виведення з країни коштів російського та білоруського бізнесу, які могли бути націоналізовані та направлені на потреби ЗСУ.

У ДБР повідомили, що вийшли на групу зловмисників під час проведення фільтраційних заходів громадян Росії та можливих учасників диверсійно-розвідувальної групи.

«Його організатори мали по декілька паспортів на різні прізвища. До початку агресії ділки займались легалізацією грошей, мінімізацією податкового навантаження та виведенням коштів через афільований конвертаційний центр. При цьому зловмисники користувались корупційними зв’язками у реєстраційних та інших органах влади для виготовлення паспортів громадянина України та інших документів на вигадані імена та прізвища тощо. На паспорти з несправжніми установочними даними вони реєстрували комерційні структури та активно використовували їх у протиправній фінансово-господарській діяльності», – зазначили у відомстві.

Наголошується, що лише впродовж кількох місяців 2021 року через фіктивні фірми було переведено в готівку понад 110 млн гривень. «Розширити» свій бізнес ділки вирішили під час активної фази війни Росії проти України. Зловмисники почали надавати послуги щодо нелегального виведення коштів «контрагентів» з України через механізм так званих «перестановок» готівки.

Слідчі під час обшуків вилучили у зловмисників готівку на 1,5 млн доларів та 150 тисяч євро.

Вилучені кошти у зловмисників

Також у ділків знайшли підроблені паспорти громадян України, печатки та документи фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.

Проти зловмисників порушили кримінальну справу за фактом зловживання владою та ухилення від сплати податків, зборів. Також слідчі встановлюють осіб, які сприяли видачі фальшивих документів.

Нагадаємо, днями Служба безпеки затримала головного редактора інформаційного видання та президента інвестиційної компанії за підозрою у розкраданні гуманітарної допомоги. Чоловіки привласнювали пожертви від благодійників, які надходили нібито на рахунки громадської організації як допомога для ЗСУ.