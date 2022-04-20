«Мой спонсор должен нарубить бабла». Батьки закликають рашистів мародерити в Україні (аудіо)

Батько окупанта рекоментує сину розбирати дорогі автомобілі на запчастини і везти в РФ

Батьки російських окупантів розглядають війну в Україні, як шанс розбагатіти. Вони називають своїх синів «спонсорами» і закликають їх мародерити на повну. Про це свідчать нові розмови окупантів, які вдалося перехопити Службі безпеки України.

«Не высовывайся! Мой спонсор должен нарубить бабла и приехать домой», – говорить батько російському солдату, який зараз стоїть під Харковом.

Він рекомендує сину не звертати увагу на низьку зарплату, а нестачу грошей компенсувати дорогими українськими автомобілями: «… Разбирайте «Мерседесы», у них запчасти дорогие. «Лексусы», «Мерседесы»…».

«Вояк» зізнається, що й сам про це думав, але «…наши командиры, как только видят такие тачки, они либо их пи*дят себе и катаются… или расстреливают из автоматов».

Та винахідливий татусь дає нову пораду: «… Снимите генератор, если целый. Генератор на «мерс» и «аудюху» стоит тыщ 10-20… Прикопай десяток генераторов – это 200 тысяч».

Нагадаємо також, що дружини рашистів закликають своїх чоловіків ґвалтувати українок.