  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    «Мой спонсор должен нарубить бабла». Батьки закликають рашистів мародерити в Україні (аудіо)

    Російські окупанти займаються мародерством в Україні - «Мой спонсор должен нарубить бабла». Батьки закликають рашистів мародерити в Україні (аудіо)
    Російські окупанти займаються мародерством в Україні

    Батько окупанта рекоментує сину розбирати дорогі автомобілі на запчастини і везти в РФ

    Батьки російських окупантів розглядають війну в Україні, як шанс розбагатіти. Вони називають своїх синів «спонсорами» і закликають їх мародерити на повну. Про це свідчать нові розмови окупантів, які вдалося перехопити Службі безпеки України.

    «Не высовывайся! Мой спонсор должен нарубить бабла и приехать домой», – говорить батько російському солдату, який зараз стоїть під Харковом.

    Він рекомендує сину не звертати увагу на низьку зарплату, а нестачу грошей компенсувати дорогими українськими автомобілями: «… Разбирайте «Мерседесы», у них запчасти дорогие. «Лексусы», «Мерседесы»…».

    «Вояк» зізнається, що й сам про це думав, але «…наши командиры, как только видят такие тачки, они либо их пи*дят себе и катаются… или расстреливают из автоматов».

    Та винахідливий татусь дає нову пораду: «… Снимите генератор, если целый. Генератор на «мерс» и «аудюху» стоит тыщ 10-20… Прикопай десяток генераторов – это 200 тысяч».

    Нагадаємо також, що дружини рашистів закликають своїх чоловіків ґвалтувати українок.

    Теги: росія окупанти кримінал війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Мой спонсор должен нарубить бабла». Батьки закликають рашистів мародерити в Україні (аудіо)