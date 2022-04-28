На окупованих територіях рашисти примушують бізнес працювати за правилами РФ – розвідка

У Боровій Харківської області окупанти примушують людей до посівної, при цьому техніку вони зламали або викрали

Російські загарбники на окупованих територіях примушують українських підприємців працювати за правилами РФ. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними розвідки, під час перебування в Донецьку перший заступник глави адміністрації Путіна Сергій Кириєнко – нещодавно призначений неформальним куратором ОРДЛО – провів нараду з ватажками «Л/ДНР».

На ній обговорили створення і подальшу діяльність «військово-цивільних адміністрацій» РФ на окупованих територій, зокрема впровадження системи ліцензування українських підприємців для торгівлі з російськими.

«Наразі спроби окупантів «перезапустити» місцевий бізнес наражаються на спротив значної частини місцевого населення. А також на перепони з боку традиційної російської корупції», – кажуть в українській розвідці.

Зокрема в селищі міського типу Шевченкова, що на Харківщині, окупанти вивісили на місцевому ринку прапор РФ, намагаючись узяти його роботу під контроль. Після того як місцеві жителі зняли прапор, окупанти пообіцяли закрити ринок у разі повторення інциденту.

У Боровій Харківської області окупанти примушують людей до посівної, при цьому техніку вони зламали або викрали, а також не забезпечили селян продовольством. Крім того, є випадки, коли люди підривалися на мінах чи снарядах під час польових робіт.

Нагадаємо, раніше українська розвідка розкрила місію, яку Путін поклав на Московську церкву.