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    Події в Україні

    СБУ блокувала схему розкрадання гуманітарки: затримано головного редактора видання

    СБУ блокувала схему розкрадання гуманітарки: затримано головного редактора видання
    фото:СБУ

    Чоловіків затримали «на гарячому»

    Служба безпеки України затримала головного редактора інформаційного видання та президента інвестиційної компанії за підозрою у розкраданні гуманітарної допомоги. Про це повідомляє пресслужба СБУ у Львівській області.

    За даними спецслужби, обох чоловіків, які є мешканцями регіону, затримали «на гарячому», під час продажу військового спорядження на суму 550 тисяч гривень.

    Як зазначає СБУ, вони продавали за чималі кошти військове спорядження та іншу гумдопомогу, що призначалась для потреб армії та військових формувань України.

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    СБУ блокувала схему розкрадання гуманітарки: затримано головного редактора видання
    СБУ блокувала схему розкрадання гуманітарки: затримано головного редактора видання
    СБУ блокувала схему розкрадання гуманітарки: затримано головного редактора видання
    СБУ блокувала схему розкрадання гуманітарки: затримано головного редактора видання
    СБУ блокувала схему розкрадання гуманітарки: затримано головного редактора видання
    фото:

    Також слідство встановило, що чоловіки привласнювали пожертви від благодійників, які надходили нібито на рахунки громадської організації, як допомога для ЗСУ. А далі через банківські відділення, термінали виводили кошти з цих рахунків для власного збагачення.

    Під час обшуків правоохоронці виявили склад з великою кількістю військової амуніції на мільйони гривень. Опісля перевірки якості цих товарів, працівники СБУ передадуть їх українським захисникам.

    Обом чоловікам повідомлено про підозру щодо незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги (ч. 3 ст. 201-2 КК України). Далі за процедурою обрання міри запобіжного заходу.

    Нагадаємо, СБУ затримала у Харкові майора поліції, який передавав ФСБ розвіддані. Також СБУ викрила киян, які поширювали російську пропаганду

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    Теги: росія окупанти СБУ Львівщина війна Україна окупація #stoprussia
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    СБУ блокувала схему розкрадання гуманітарки: затримано головного редактора видання