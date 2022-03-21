Дружина російського солдата «благословила» його на мародерство

Окупант вихваляється годинником за 40 тисяч, Play Station-4 та 80 тис. грн

Служба безпеки України має безліч доказів, що мародерство серед окупантів набуло таких масштабів, що скоро стане їхньою єдиною метою перебування в Україні. Загарбники, не криючись, вихваляються рідним про свої «здобутки», повідомляє СБУ у Facebook.

Один із них, військова частина якого базується на Донеччині, телефонує дружині з української SIM карти, яку «знайшов» разом із мобільним телефоном. Але це не єдиний його трофей. Вихваляється годинником за 40 тисяч, Play Station-4 та 80 тисячами гривень.

Щоб вразити дружину, переводить цю суму в рублі. Правда, за довоєнним курсом. Каже, що це еквівалент 240 тисяч рублів. Розповідає, що дехто з його однополчан «приедет домой – ипотеку закроет».

«Треба собі також пошукати грошей», – наголосив окупант.

«Ну шукай», – відповіла його дружина і засміялася.

Нагадаємо, що в Україні триває 26-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як повідомляв «Главком», у Бучі, що під Києвом, окупанти продовжують займатися мародерством: викрадають з будинків бучан гаджети, техніку, мисливську зброю, парфумерію та їжу тривалого зберігання, розбивають сейфи, забирають коштовності (золото, ювелірні вироби).

«У мого знайомого, який виїхав з Бучі після евакуації, росіяни повністю розтрощили будинок, винесши звідти цінні речі», – розказує депутат «Главкому».