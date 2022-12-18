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Випалена земля: Бахмут з висоти пташиного польоту (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Випалена земля: Бахмут з висоти пташиного польоту (відео)
У Бахмуті не лишилося вцілілих будинків
фото: скріншот із відео

Окупанти стирають Бахмут з лиця землі

Російські окупанти не полишають спроб захопити Бахмут і постійно атакують місто. Ворог з артилерії та мінометів знищує цивільну інфраструктуру, намагається розв’язати вуличні бої.

Оборона міста українськими захисниками триває. Батальйон розвідки «Скала» спільно з іншими бригадами та підрозділами ЗСУ завдає вогневе ураження по ворогу.

У мережі з’явилося відео, на якому знято Бахмут з висоти пташиного польоту.

Як видно на відео, вцілілих будівель майже немає. Над Бахмутом стоїть густа хмара диму після постійних ракетних обстрілів. Деякі з будівель палають.

Як повідомлялося, українські військові продовжують тримати оборону Бахмута для того, щоб досягти кількох важливих цілей

Теги: Україна Бахмут росія окупанти війна

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