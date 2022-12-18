Випалена земля: Бахмут з висоти пташиного польоту (відео)
Окупанти стирають Бахмут з лиця землі
Російські окупанти не полишають спроб захопити Бахмут і постійно атакують місто. Ворог з артилерії та мінометів знищує цивільну інфраструктуру, намагається розв’язати вуличні бої.
Оборона міста українськими захисниками триває. Батальйон розвідки «Скала» спільно з іншими бригадами та підрозділами ЗСУ завдає вогневе ураження по ворогу.
У мережі з’явилося відео, на якому знято Бахмут з висоти пташиного польоту.
Як видно на відео, вцілілих будівель майже немає. Над Бахмутом стоїть густа хмара диму після постійних ракетних обстрілів. Деякі з будівель палають.
Як повідомлялося, українські військові продовжують тримати оборону Бахмута для того, щоб досягти кількох важливих цілей.
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