Які головні цілі українських воїнів у Бахмуті: роз'яснення ЗСУ

ЗСУ зазначають, що на Бахмутському напрямку ворог намагається прорвати систему нашої оборони

Українські військові продовжують тримати оборону Бахмута для того, щоб досягти кількох важливих цілей. Про це розповів спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

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За його словами, зараз під Бахмутом окупанти намагаються прорвати оборону українських захисників у районі самого міста, а також біля Кліщіївки та Соледара. Ворог направив на цей напрямок значну кількість своєї техніки та живої сили.

«Його головне завдання – прорвати систему нашої оборони, знайти слабкі місця. Вийти на оперативний простір і намагатися й надалі йти на Слов'янськ, Краматорськ, захопити наш український Донбас», – зазначив Череватий.

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Він наголосив, що щоденним героїзмом, злагодженістю та мужністю українські захисники не дають ворогові здійснити його цілі вже велику кількість місяців поспіль.

«І, отже, тут дві головні цілі досягається Збройними силами України – ворог не може вийти на оперативний простір, не здатний далі проводити стратегічно-наступальну операцію і він зазнає щоденних величезних втрат», – додав речник ОК «Схід».

Нагадаємо, триває 297-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Лиманському напрямку намагається відновити втрачене положення. На інших напрямках ворог зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України.