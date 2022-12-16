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Арестович назвав кількість російських солдатів, які атакують Бахмут

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Арестович назвав кількість російських солдатів, які атакують Бахмут
Олексій Арестович оцінив загрозу наступу 200-тисячного угруповання російських мобілізованих
скрін із youtube/ФЕЙГИНLIVE

Радник Банкової вважає, що основний наступ нового російського угруповання буде на Донеччині, а також окупанти можуть спробувати наступати на Київ

Радник Офісу президента Олексій Арестович зазначив, що Бахмут атакують 40 тис. російських військових. Якщо ж таких гарячих напрямків стане більше – можуть виникнути проблеми. Про це він розповів під час інтервʼю російському правозахиснику Марку Фейгіну.

Арестович оцінив загрозу наступу 200-тисячного угруповання російських мобілізованих. Він вважає, що вона серйозна, проте не настільки, як це було на початку повномасштабної війни.

«Росія створила 200 тисяч резервів, і це серйозний фактор, бо попередні угруповання становили близько 300 тисяч. З іншого боку – у ЗСУ зараз біля одного мільйона людей. Ми можемо домобілізуватися, хоча Залужний каже, що зараз це не потрібно. 200 тисяч людей – це серйозний фактор, особливо якщо їх зосередити на певному напрямку, вони спричинять багато неприємностей. Бахмут атакує біля 40 тисяч осіб, і якщо таких напрямків буде ще 5, то це – проблема», – пояснив радник.

Також він додав, що у мобілізованих техніка буде не настільки хороша, як у тих угруповань, які заходили на початку повномасштабної війни на територію України.

До того ж Олексій Арестович вважає, що основний наступ буде на Донеччині. Також окупанти можуть спробувати наступати на Київ.

Напередодні Арестович повідомив, на коли Росія готує серйозну атаку. Зима може видатися складною для ЗСУ, тому що армія РФ спробує перехопити ініціативу на полі бою. Окупанти сподіваються на те, що їм вдасться змінити ситуацію на фронті у січні завдяки тисячам ув'язнених. 

До слова, найважча ситуація на Бахмутському та Авдіївському напрямках, там ворог намагається прорвати нашу оборону. Окупанти змінили тактику бою за Бахмут: стали відомі цілі ворога. Замість класичних батальйонів створюють штурмові загони, у складі яких діють невеликі групи по 10-15 людей.

Раніше Залужний повідомив, що потрібно для того, аби ЗСУ вийшли на кордони 23 лютого.

Нагадаємо, що Залужний не виключає, що Російська Федерація може вдатися до повторної спроби наступу вже в лютому. Для України головне утримати лінію фронту й не здавати позиції, оскільки звільняти території для наших солдатів набагато важче.

Окрім того, Радник Офісу президента вважає, що колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель винна у тому, що Путін закріпився при владі, адже вона «змушувала скидати вишиванку і мити нею підлогу Кремля» – Арестович напав на Меркель.

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Теги: Олексій Арестович Бахмут війна

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