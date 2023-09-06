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Виробництво снарядів для України. Євросоюз анонсував зміни

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Виробництво снарядів для України. Євросоюз анонсував зміни
фото ілюстративне

Міністр Естонії анонсував майже вдвічі більше снарядів на рік

Виробництво артилерійських боєприпасів у Європі має подвоїтися найближчим часом для того, щоб допомогти Україні у військових зусиллях і збільшити постачання на континент. Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, передає Bloomberg.

«Ми бачимо, що європейські промислові потужності зросли, тож це позитивна тенденція. Мабуть, до кінця року – або до початку наступного року – ми зможемо виробляти майже вдвічі більше, ніж виробляли в Європі роком раніше», – сказав він.

Зазначається, що країни Європейського Союзу намагалися швидко збільшити виробництво 155 мм артилерійських снарядів як для надання допомоги Україні, так і для поповнення своїх запасів. Проте роки обмежених видатків залишили європейську оборонну промисловість погано оснащеною для швидкого нарощування виробництва після вторгнення Росії в Україну минулого року.

Водночас Певкур не уточнив обсяги, яких очікується досягнути у галузі, але в політичному документі Естонії, розісланому державам-членам цього року, йдеться, що блок має потужність для виробництва близько 300 тисяч снарядів на рік. А подвоєння цієї цифри може означати виробництво до 600 тисяч снарядів до кінця 2023 року.

Нагадаємо, триває 560-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 28 бойових зіткнень. Противник продовжує вбивати мирне населення України, і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах.

Протягом доби ворог завдав 40 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: ЗСУ Україна війна промисловість Європейський союз

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