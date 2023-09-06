Виробництво снарядів для України. Євросоюз анонсував зміни
Міністр Естонії анонсував майже вдвічі більше снарядів на рік
Виробництво артилерійських боєприпасів у Європі має подвоїтися найближчим часом для того, щоб допомогти Україні у військових зусиллях і збільшити постачання на континент. Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, передає Bloomberg.
«Ми бачимо, що європейські промислові потужності зросли, тож це позитивна тенденція. Мабуть, до кінця року – або до початку наступного року – ми зможемо виробляти майже вдвічі більше, ніж виробляли в Європі роком раніше», – сказав він.
Зазначається, що країни Європейського Союзу намагалися швидко збільшити виробництво 155 мм артилерійських снарядів як для надання допомоги Україні, так і для поповнення своїх запасів. Проте роки обмежених видатків залишили європейську оборонну промисловість погано оснащеною для швидкого нарощування виробництва після вторгнення Росії в Україну минулого року.
Водночас Певкур не уточнив обсяги, яких очікується досягнути у галузі, але в політичному документі Естонії, розісланому державам-членам цього року, йдеться, що блок має потужність для виробництва близько 300 тисяч снарядів на рік. А подвоєння цієї цифри може означати виробництво до 600 тисяч снарядів до кінця 2023 року.
Нагадаємо, триває 560-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 28 бойових зіткнень. Противник продовжує вбивати мирне населення України, і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах.
Протягом доби ворог завдав 40 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
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