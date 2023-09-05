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Німеччина передала Україні снаряди для Gepard

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Німеччина передала Україні снаряди для Gepard
Як зазначив міністр оборони Борис Пісторіус, Німеччина продовжить підтримувати Україну
фото з відкритих джерел

Раніше постачання до Німеччини йшло зі Швейцарії

Німеччина передала Україні десятки тисяч боєприпасів для зенітних танків Gepard, які було виготовлено на новій виробничій лінії компанії Rheinmetall. По це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Німеччини.

Як зазначив міністр оборони Борис Пісторіус, Німеччина продовжить підтримувати Україну в тих областях, які є сильними сторонами: артилерія, боєприпаси та наземна протиповітряна оборона.

«Я радий, що ми так швидко і без бюрократичних процедур розпочали виробництво, і хочу подякувати всім учасникам за чудову роботу. Ми ще раз показуємо, що на Німеччину можна покластися» – сказав він.

Боєприпаси для зенітної установки Gepard, яка успішно застосовується в Україні для відбиття російських атак, зокрема щодо цивільних об'єктів, тепер виробляються в Німеччині. Раніше постачання до Німеччини йшло зі Швейцарії. Однак, ця країна неодноразово відмовлялася передавати їх в Україну.

Нагадаємо, Бундестаг звинуватив Шольца у блокуванні поставок крилатих ракет Taurus Україні.

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Теги: Німеччина міністр війна Бундестаг боєприпаси

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