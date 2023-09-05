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Наступного тижня США оголосять про передачу Україні снарядів із збідненим ураном – Reuters

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Наступного тижня США оголосять про передачу Україні снарядів із збідненим ураном – Reuters
фото з відкритих джерел

Майбутній пакет допомоги коштуватиме від 240 до 375 млн доларів

Наступного тижня Сполучені Штати Америки оголосять про постачання Україні боєприпасів із збідненим ураном. Снаряди, які полегшують знищення російських танків, є частиною нового пакету військової допомоги Україні, повідомляє Reuters.

Боєприпаси можуть бути випущені з американських танків Abrams, які мають бути доставлені до України найближчими тижнями. Інформацію про це підтвердили агентству два анонімні американські чиновники. 

Один із чиновників повідомив, що майбутній пакет допомоги коштуватиме від 240 до 375 млн доларів залежно від того, що до нього буде включено. Вартість та вміст допомоги ще уточнюються.

Хоча Великобританія відправила Україні боєприпаси зі збідненим ураном на початку цього року, це буде перше постачання боєприпасів із США. Вона піде за більш раннім рішенням адміністрації Байдена надати Україні касетні боєприпаси.

Побічний продукт збагачення урану, збіднений уран, використовується в боєприпасах, оскільки його надзвичайна щільність дає снарядам можливість легко пробивати броню і самозайматися в хмарі, що обпалює, пилу і металу.

Раніше США оголосили передачу Україні касетних боєприпасів.

Нагадаємо, 29 серпня, Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $250 млн.

Теги: боєприпаси США війна

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