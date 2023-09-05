Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Скільки снарядів росіяни використовують на східному фронті за тиждень: цифри шокують

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Скільки снарядів росіяни використовують на східному фронті за тиждень: цифри шокують
ЗСУ успішно знищують техніку й живу силу ворога на напрямках фронту, де відбувались запеклі бої
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Щотижня окупанти здійснюють близько 8000 обстрілів по всій східній лінії фронту

Ворог щотижня проводить до 8000 обстрілів на лінії фронту. Про це в ефірі національного телемарафону заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, по окремих напрямках ситуація мінлива.

«На Сході дуже гаряче на багатьох напрямках. Щотижня здійснюється близько 8000 обстрілів по всій східній лінії фронту. На це йде близько 400 тис. снарядів», – сказала Маляр.

Маляр пояснила, що коли ЗСУ знищують техніку й живу силу ворога на напрямку, де відбувались запеклі бої, російським загарбникам доводиться перегруповуватися, тому кількість обстрілів та атак може падати і здається, що ситуація стабілізується, про це зовсім не так. Вона нагадала, що ворог намагався просунутись в сторону Купʼянська кілька тижнів тому, але був зупинений українськими військовими і зараз перегруповується.

Нагадаємо, що окупаційні війська країни-агресора Росії готуються до нової хвилі наступу на Куп'янсько-Лиманському напрямку на фронті. Загарбники стягують туди нові резерви, зокрема, десантно-штурмові бригади. Окупанти комплектують резерви з військ, які перебували на відновленні – вони замінять тих, хто «виснажився».

Теги: окупанти війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Перемога України. Якою вона має бути?
Перемога України. Якою вона має бути?
27 серпня, 15:53
Півтора року люди не провели реформ в сфері мобилізації, зараз просто кидають в жерло людського піару бойових офіцерів
Справа воєнкомів. Вибачте, але це повний абсурд
21 серпня, 09:14
Воїни «Азова» утримують займані рубежі та завдають противнику втрат у живій силі та техніці
«Азов» повернувся на фронт
17 серпня, 13:07
У суді командир взводу Віктор Вітусевич повністю визнав вину і щиро розкаявся
Побиття військового на Житомирщині. Стало відомо, чому не сів у тюрму командир взводу
27 серпня, 09:50
Росія стверджує: у літаку, що розбився, був Пригожин
Росія стверджує: у літаку, що розбився, був Пригожин
23 серпня, 20:06
Українські пілоти протягом доби завдали дев'ять ударів по районах зосередження особового складу противника
Авіація ЗСУ потужно розгромила противника
22 серпня, 18:55
Окупанти використовують тактику із блуканням ракет
Нічна ракетна атака: ЗСУ розповіли про нову тактику окупантів
28 серпня, 08:08
«Бавовна» на базі окупантів
У Маріуполі партизани підпалили базу окупантів (фото, відео)
31 серпня, 09:54
Які ще літаки, крім F-16, розраховує отримати Україна
Які ще літаки, крім F-16, розраховує отримати Україна
31 серпня, 14:16

Події в Україні

Українська піхота просувається крізь оборонну лінію окупантів – ISW
Українська піхота просувається крізь оборонну лінію окупантів – ISW
Скільки снарядів росіяни використовують на східному фронті за тиждень: цифри шокують
Скільки снарядів росіяни використовують на східному фронті за тиждень: цифри шокують
Окупанти обстріляли Сумщину: наслідки
Окупанти обстріляли Сумщину: наслідки
Росія перекидає резерви з Білорусі для нового наступу
Росія перекидає резерви з Білорусі для нового наступу
У боях за Україну загинув доброволець із Колумбії
У боях за Україну загинув доброволець із Колумбії
Зеленський відвідав Запорізький напрямок фронту (фото, відео)
Зеленський відвідав Запорізький напрямок фронту (фото, відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
ЗСУ повідомили, ким окупанти збираються замінити «потріпані» підрозділи на півдні
33K
Повернення українських чоловіків-втікачів додому. Польща зробила заяву
17K
«Люди за гроші не народжують». Соратник Зеленського дав рецепт покращення демографії
15K
Просто неба, але з комфортом? Влада Ірландії показала, куди виселяє українських біженців
8461
Хто зупинив заколот Пригожина? Російська церква знайшла несподіване пояснення
8240
Законопроєкт вже у Раді: багатьом українцям скасують відстрочку від мобілізації

Новини

Окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ: Генштаб назвав напрямки
Вчора, 06:45
Дощі з грозами: прогноз погоди на 4 вересня
Вчора, 04:55
4 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Тепло, але місцями опади: синоптики дали прогноз погоди на 3 вересня
3 вересня, 04:56
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 вересня, 00:01
Данілов повідомив, на скільки кілометрів вглиб РФ може вдарити Україна
2 вересня, 11:07

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту