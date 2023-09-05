Скільки снарядів росіяни використовують на східному фронті за тиждень: цифри шокують

Щотижня окупанти здійснюють близько 8000 обстрілів по всій східній лінії фронту

Ворог щотижня проводить до 8000 обстрілів на лінії фронту. Про це в ефірі національного телемарафону заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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За її словами, по окремих напрямках ситуація мінлива.

«На Сході дуже гаряче на багатьох напрямках. Щотижня здійснюється близько 8000 обстрілів по всій східній лінії фронту. На це йде близько 400 тис. снарядів», – сказала Маляр.

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Маляр пояснила, що коли ЗСУ знищують техніку й живу силу ворога на напрямку, де відбувались запеклі бої, російським загарбникам доводиться перегруповуватися, тому кількість обстрілів та атак може падати і здається, що ситуація стабілізується, про це зовсім не так. Вона нагадала, що ворог намагався просунутись в сторону Купʼянська кілька тижнів тому, але був зупинений українськими військовими і зараз перегруповується.

Нагадаємо, що окупаційні війська країни-агресора Росії готуються до нової хвилі наступу на Куп'янсько-Лиманському напрямку на фронті. Загарбники стягують туди нові резерви, зокрема, десантно-штурмові бригади. Окупанти комплектують резерви з військ, які перебували на відновленні – вони замінять тих, хто «виснажився».