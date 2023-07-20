Вирви, пожежі і зруйновані будинки: фото наслідків удару по Миколаєву

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич показав фото наслідків нічного обстрілу міста. У результаті нічного удару у місті є серйозні руйнування житлових будинків, виникли пожежі.

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Сєнкевич повідомив, що до лікарень госпіталізовано дев’ять осіб. Багатьом постраждалим надали допомогу на місці. «Двох жителів – чоловіка та жінку – врятували з-під завалів», – зазначив мер.

Наразі на місце виїхали комунальники. Вони починають прибирати територію.

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фото: Олександр Сєнкевич/Telegram

«Щодо відселення людей, маємо дві локації. З жителями працюють представники адміністрації району», – додав Сєнкевич.

Нагадаємо, у Миколаєві у ніч проти 20 липня прогриміли потужні вибухи. Росіяни вдарили по центру Миколаєва. Від вибуху утворилась величезна вирва біля триповерхового житлового будинку, виникла пожежа.

За останніми даними, у результаті нічного удару російських терористів по Миколаєву постраждали 18 осіб.