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Удар по Миколаєву: кількість постраждалих значно зросла

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Удар по Миколаєву: кількість постраждалих значно зросла
Унаслідок вибухів у Миколаєві виникли пожежі
фото з відкритих джерел

Рятувальники дістають людей з-під завалів

У результаті нічного удару російських терористів по Миколаєву постраждали 18 осіб. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Всього постраждало 18 осіб, з них дев’ять госпіталізовано, у тому числі п’ять дітей, двоє людей врятовано з-під завалів», – розповів він.

Кім додав, що «це диво, що вдалось врятувати».

Нагадаємо, у Миколаєві у ніч проти 20 липня прогриміли потужні вибухи. Росіяни вдарили по центру Миколаєва. Від вибуху утворилась величезна вирва біля триповерхового житлового будинку, виникла пожежа.

Раніше повідомлялося, що унаслідок вибухів поранення отримали дев'ять людей, серед яких четверо дорослих та п'ятеро дітей. Також є загиблі.

Теги: Миколаїв росія окупанти війна

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