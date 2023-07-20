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Окупанти вдарили по центру Миколаєва: є поранені та загиблі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Окупанти вдарили по центру Миколаєва: є поранені та загиблі
Вибухи прогриміли під час повітряної тривоги
фото з відкритих джерел

Унаслідок вибухів поранення отримали дев'ять людей, серед яких четверо дорослих та п'ятеро дітей

У Миколаєві у ніч проти 20 липня прогриміли потужні вибухи. про це повідомили кореспонденти «Суспільне» у Telegram близько о 03:05.

Під час вибухів у Миколаївській області тривала повітряна тривога.

Згодом глава Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що росіяни вдарили по центру Миколаєва. Горить гараж та триповерхова будівля.

«Горить гараж та триповерхова будівля. Пожежники виїхали», – написав Кім.

Пізніше він додав, що унаслідок вибухів поранення отримали дев'ять людей, серед яких четверо дорослих та п'ятеро дітей. Також є загиблі.

Олександр Сенкевич, мер міста, повідомив, що на одній із адрес від вибуху утровилась величезна вирва біля триповерхового житлового будинку.

«Пожежа дуже серйозна. На місці події працюють рятувальники ДСНС, які займаються ліквідацією пожежі та наданням допомоги постраждалим. Довкола багато пошкоджених будинків. Зранку наші комунальники будуть відпрацьовувати. На іншій адресі горять кілька гаражів. Рятувальники гасять», – зазначив він.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 20 липня в Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. 

Також у Сумах під час повітряної тривоги були почуті вибухи. Згідно з повідомленням Сумської обласної військової адміністрації в Telegram, зафіксовано діяльність сил протиповітряної оборони в регіоні.

Нагадаємо, у ніч проти 19 липня російська армія масовано атакувала Одесу та область. Окупанти спрямували на регіон ракети Х-59, Х-22, «Онікси» та «Калібри», а також безпілотники. 

В Одеському районі є влучання в промисловий об'єкт, де постраждав цивільний співробітник та уражені два складських приміщення в різних локаціях – із тютюном і фейєрверками. 

Також внаслідок бойової роботи із знищення ракет та дронів вибуховою хвилею в житлових комплексах Одеси пошкоджено кілька багатоквартирних будинків. Щонайменше шість одеситів, серед яких дев’ятирічний хлопчик, звернулися по медичну допомогу, у зв'язку з отриманням поранень уламками скла та інших предметів.

Теги: вибух Миколаїв гараж Віталій Кім поранення росіяни

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