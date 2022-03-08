Вище керівництво місії ОБСЄ заблоковане в Маріуполі

Місія ОБСЄ розпочала тимчасову евакуацію своїх співробітників 24 лютого

Вище керівництво моніторингової місії ОБСЄ заблоковане в Маріуполі. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Як відомо, ОБСЄ оголосила про вихід своєї Спеціальної моніторингової місії (СММ) з України. Причина – загибель співробітниці організації 1 березня у Харкові, а також пошкодження офісу Місії в Маріуполі.

Центр протидії дезінформації при РНБО України пояснив, що місія ОБСЄ залишає Україну, бо основне завдання організації - проведення миротворчих операцій. В Україні ж з 24 лютого триває широкомасштабне вторгнення, під загрозою залишаються всі населені пункти держави.

Місія ОБСЄ розпочала тимчасову евакуацію своїх співробітників ще 24 лютого. Увечері 6 березня завершилася евакуація моніторингової команди з Херсона до РФ.

«Вище керівництво Місії заблоковане у Маріуполі, останній етап евакуації розпочнеться щойно це дозволить безпекова ситуація», - йдеться в повідомленні Центру протидії дезінформації при РНБО України.

1 березня під час обстрілу Харкова загинула співробітниця Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Марина Феніна. Жінку вбили, коли вона доставляла припаси для своєї родини в місті.



