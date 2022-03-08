  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Вище керівництво місії ОБСЄ заблоковане в Маріуполі

    Місія ОБСЄ виходить з України&nbsp; - Вище керівництво місії ОБСЄ заблоковане в Маріуполі
    Місія ОБСЄ виходить з України 

    Місія ОБСЄ розпочала тимчасову евакуацію своїх співробітників 24 лютого

    Вище керівництво моніторингової місії ОБСЄ заблоковане в Маріуполі. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

    Як відомо, ОБСЄ оголосила про вихід своєї Спеціальної моніторингової місії (СММ) з України. Причина – загибель співробітниці організації 1 березня у Харкові, а також пошкодження офісу Місії в Маріуполі.

    Центр протидії дезінформації при РНБО України пояснив, що місія ОБСЄ залишає Україну, бо основне завдання організації - проведення миротворчих операцій. В Україні ж з 24 лютого триває широкомасштабне вторгнення, під загрозою залишаються всі населені пункти держави.

    Місія ОБСЄ розпочала тимчасову евакуацію своїх співробітників ще 24 лютого. Увечері 6 березня завершилася евакуація моніторингової команди з Херсона до РФ.

    «Вище керівництво Місії заблоковане у Маріуполі, останній етап евакуації розпочнеться щойно це дозволить безпекова ситуація», - йдеться в повідомленні Центру протидії дезінформації при РНБО України.

    1 березня під час обстрілу Харкова загинула співробітниця Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Марина Феніна. Жінку вбили, коли вона доставляла припаси для своєї родини в місті.

    Читайте також: У Маріуполі гуманітарна катастрофа: звернення командира полку «Азов» до світової спільноти


    Теги: Маріуполь Росія ОБСЄ РНБО війна Україна евакуація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Вище керівництво місії ОБСЄ заблоковане в Маріуполі