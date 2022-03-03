Під час обстрілу Харкова загинула співробітниця місії ОБСЄ

Марину Феніну вбили, коли вона хотіла доставити продукти своїй родині

Під час обстрілу Харкова загинула співробітниця Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Марина Феніна. Жінку вбили, коли вона доставляла припаси для своєї родини в місті. Про це інформує ОБСЄ.

В ОБСЄ повідомили, що національна членкиня Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Марина Феніна загинула 1 березня.

Діючий голова ОБСЄ та міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау та генеральний секретар ОБСЄ Хельга Марія Шмід висловлюють найщиріші співчуття близьким Марини, а також СММ загалом.

«Наші глибокі співчуття та співчуття родині Марини. Марина була цінним членом команди SMM, і наші колеги в Україні залишаються в тісному контакті з її родиною, щоб запропонувати нашу підтримку. Марину вбили, коли доставляла припаси для своєї родини в місті, яке стало зоною бойових дій. У Харкові та інших містах і селищах України ракети, снаряди та ракети вражають житлові будинки та центри міст, вбиваючи та завдаючи поранень невинним мирним жителям – жінкам, чоловікам та дітям», – йдеться повідомленні.

У заяві установи такої наголосили, що незважаючи на неодноразові заклики з усього міжнародного співтовариства та з усієї ОБСЄ, «неспровокована військова операція проти України триває».

«Ми рішуче засуджуємо посилення обстрілів у міських центрах, що спричиняють загибель та поранення мирного населення, і повторюємо наш заклик до Російської Федерації до негайного припинення бойових дій і вступу до змістовного діалогу», – закликає СММ ОБСЄ.

Нагадаємо, 28 лютого росіяни прицільно обстріляли житлові квартали Харкова. «Гинуть десятки мирних жителів. Це відбувається вдень, коли люди вийшли до аптек, за продуктами, за питною водою. Це злочин. Росія використовує тяжку артилерійську зброю!», – повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

1 березня у Харкові пролунали потужні вибухи, окупанти обстрілювали місто. Увесь день російські терористи продовжували обстрілювати житлові будинки Харкова.

Напередодні у Харкові прогримів потужний вибух в районі заводу ім. Шевченка.

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