Місія ОБСЄ полишає Україну

ОБСЄ вирішила не наражати себе на небезпеку

ОБСЄ оголосила про вихід своєї Спеціальної моніторингової місії (СММ) з України. Причина – загибель співробітниці організації 1 березня у Харкові, а також пошкодження офісу Місії в Маріуполі. Про це ідеться у повідомленні на сайті ОБСЄ.

«Місія отримала повідомлення про пошкодження офісу СММ у Маріуполі внаслідок обстрілу. Процес тимчасової евакуації всіх міжнародних членів Місії майже завершено. Група, що залишилася – Глава Місії та найвище керівництво – тепер залишить Україну», ідеться в повідомленні.

В ОБСЄ також повідомляють, що члени місії виїжджають із Краматорська і Сєверодонецька. Натомість виїзд з Маріуполя відкладається через неможливість його здійснення.

Як повідомлялося раніше, 1 березня під час обстрілу Харкова загинула співробітниця Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Марина Феніна. Жінку вбили, коли вона доставляла припаси для своєї родини в місті.

Нагадаємо, під час евакуації місцевих жителів із міста Ірпінь, що у Київській області, від куль ворога загинули восьмеро людей.