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    Місія ОБСЄ полишає Україну

    Місія ОБСЄ полишає Україну - Місія ОБСЄ полишає Україну
    Місія ОБСЄ полишає Україну
    Фото: slavdelo.dn.ua

    ОБСЄ вирішила не наражати себе на небезпеку

    ОБСЄ оголосила про вихід своєї Спеціальної моніторингової місії (СММ) з України. Причина – загибель співробітниці організації 1 березня у Харкові, а також пошкодження офісу Місії в Маріуполі. Про це ідеться у повідомленні на сайті ОБСЄ.

    «Місія отримала повідомлення про пошкодження офісу СММ у Маріуполі внаслідок обстрілу. Процес тимчасової евакуації всіх міжнародних членів Місії майже завершено. Група, що залишилася – Глава Місії та найвище керівництво – тепер залишить Україну», ідеться в повідомленні.

    В ОБСЄ також повідомляють, що члени місії виїжджають із Краматорська і Сєверодонецька. Натомість виїзд з Маріуполя відкладається через неможливість його здійснення.

    Як повідомлялося раніше, 1 березня під час обстрілу Харкова загинула співробітниця Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Марина Феніна. Жінку вбили, коли вона доставляла припаси для своєї родини в місті.

    Нагадаємо, під час евакуації місцевих жителів із міста Ірпінь, що у Київській області, від куль ворога загинули восьмеро людей.

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    Теги: окупанти ОБСЄ війна
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    Місія ОБСЄ полишає Україну