У Маріуполі гуманітарна катастрофа: звернення командира полку «Азов» до світової спільноти

Дії ворога фактично є геноцидом жителів Маріуполя

Командир полку «Азов», майор Денис Прокопенко розповідає про ситуацію у Маріуполі та просить світову спільноту допомогти зупинити гуманітарну катастрофу у місті.

«Ворог порушує правила війни, обстрілюючи цивільних людей та руйнуючи інфраструктуру міста. Дії ворога фактично є геноцидом жителів Маріуполя. Спроби організувати «зелений коридор» для цивільних провалились через обстріли місць евакуації з боку ворога», – повідомив він.

За його словами, якщо небо над Україною не буде закрите, то неможливо буде забезпечити постачання їжі, води, ліків у місто та евакуювати людей.

«Ми виконуємо свій обов’язок військових, наші воїни мужньо борються, але зараз ми звертаємось до світової спільноти та гуманітарних місій, які були започатковані саме для вирішення таких гуманітарних катастроф, яка є в Маріуполі. Зараз час для негайних дій, затягування може коштувати нових і нових людських жертв. Закликаємо закрити небо над Україною, надати сучасну зброю та організувати гуманітарну допомогу для цивільних людей в Маріуполі. В цей історичний момент маємо зупинити агресора разом», – заявив Прокопенко.

Нагадаємо, у неділю, 6 березня з 12:00 у Маріуполі планували розпочати евакуація мирного населення. У місто навіть в'їхали автобуси, які мали забирати людей. Однак росіяни порушили домовленості і почали обстрілювати «зелений коридор».

Як відомо, 6 березня президент Володимир Зеленський відзначив спеціальними званнями міста України. Відтепер містами-героями стали Харків, Чернігів, Маріуполь, Херсон, Гостомель та Волноваха. Вони гідно протистоять російській війні.