Росія відповість за злочини. Активовано Московський механізм ОБСЄ

ОБСЄ надішле до України експертів, які оцінять стан прав людини та гуманітарний вплив вторгнення РФ

Експертна місія передасть факти правосуддю, зокрема міжнародним судам і трибуналам

Понад 45 країн звернулись до директора Бюро з демократичних інститутів та прав людини Маттео Мекаччі про ініціацію Московського механізму щодо російського вторгнення до України. Механізм «підтримає Україну у світлі нашої значної занепокоєності щодо гуманітарного впливу російського вторгнення і можливих військових злочинів та злочинів проти людяності», йдеться у зверненні, оприлюдненому представництвом США в ОБСЄ.

«Ми притягнемо Російську Федерацію до відповідальності за воєнні злочини та злочини проти людяності», - зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.

Він підкреслив, що «експертна місія передасть факти правосуддю, зокрема міжнародним судам і трибуналам».

Ми притягнемо Російську Федерацію до відповідальності за воєнні злочини та злочини проти людяності. Україна разом із 45 державами активувала Московський механізм ОБСЄ щодо вторгнення РФ. Експертна місія передасть факти правосуддю, зокрема міжнародним судам і трибуналам. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 3, 2022

На запит України, йдеться у зверненні, згідно з процедурами механізму, ОБСЄ надішле до країни експертів, які «оцінять стан прав людини та гуманітарний вплив вторгнення Російської Федерації та військових дій, які підтримує Білорусь, проти народу України в межах визнаних кордонів та територіальних вод».

Діяльність місії, якщо її затвердять, стосуватиметься, серед іншого, встановлення фактів і обставин можливих порушень зобов'язань в рамках ОБСЄ, порушень прав людини та міжнародного гуманітарного права, встановлення фактів можливих військових злочинів та злочинів проти людяності. Експерта комісія також може готувати матеріали, які використовуватимуться для можливих судів та трибуналів, йдеться у зверненні.

Звернення підписали Албанія, Андорра, Боснія та Герцеговина, Грузія, Ісландія, Ліхтенштейн, Молдова, Монако, Чорногорія, Північна Македонія, Норвегія, Сан-Маріно, Сербія, Швейцарія, Туреччина, Велика Британія, США, країни-члени ЄС та Канада.

Як повідомлялося, Україна працює над питанням про введення миротворців. Однак для цього потрібна підтримка Ради безпеки ООН, членом якої є Росія.

Джерело: Голос Америки