  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Військова допомога і новий посол США: результати візиту Блінкена та Остіна в Київ

    24 квітня держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін прибули до Києва - Військова допомога і новий посол США: результати візиту Блінкена та Остіна в Київ

    24 квітня держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін прибули до Києва

    фото з відкритих джерел

    США обіцяють Україні додаткову військову допомогу на суму $713 млн

    Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін 24 квітня в Києві зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським. Це перший візит високопосадовців до України після початку повномасштабного російського вторгнення.

    Україні було обіцяно додаткову військову допомогу на суму $713 млн.

    За словами Блінкена, у понеділок Байден призначить нового посла США в Україні. Попередня посол Марі Йованович завершила роботу у Києві достроково, у 2019 році.

    Новим послом, як очікується, стане Бріджит Брінк, нинішня посол США у Словаччині.

    Держсекретар США також пообіцяв, що до Києва почнуть поступово повертатися дипломати, які виїхали через війну.

    Після Києва міністр оборони США Остін попрямує до Німеччини, де на американській базі Рамштайн проведе зустріч із представниками 20 країн для обговорення військової допомоги Україні.

    Нагадаємо, увечері 24 квітня до України з візитом прибули держсекретар США Ентоні Блінкен та голова Пентагону Остін Ллойд. Президент Володимир Зеленський провів із ними зустріч.

    Після цього Джо Байден і Володимир Зеленський обмінялися меседжами у Twitter.

    Теги: росія окупанти США Джозеф Байден війна Володимир Зеленський Україна окупація Ентоні Блінкен #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Військова допомога і новий посол США: результати візиту Блінкена та Остіна в Київ