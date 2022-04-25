Військова допомога і новий посол США: результати візиту Блінкена та Остіна в Київ

24 квітня держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін прибули до Києва

США обіцяють Україні додаткову військову допомогу на суму $713 млн

Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін 24 квітня в Києві зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським. Це перший візит високопосадовців до України після початку повномасштабного російського вторгнення.

Україні було обіцяно додаткову військову допомогу на суму $713 млн.

За словами Блінкена, у понеділок Байден призначить нового посла США в Україні. Попередня посол Марі Йованович завершила роботу у Києві достроково, у 2019 році.

Новим послом, як очікується, стане Бріджит Брінк, нинішня посол США у Словаччині.

Держсекретар США також пообіцяв, що до Києва почнуть поступово повертатися дипломати, які виїхали через війну.

Після Києва міністр оборони США Остін попрямує до Німеччини, де на американській базі Рамштайн проведе зустріч із представниками 20 країн для обговорення військової допомоги Україні.

Нагадаємо, увечері 24 квітня до України з візитом прибули держсекретар США Ентоні Блінкен та голова Пентагону Остін Ллойд. Президент Володимир Зеленський провів із ними зустріч.

Після цього Джо Байден і Володимир Зеленський обмінялися меседжами у Twitter.