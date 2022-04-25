Байден і Зеленський обмінялися меседжами у Twitter

Зеленський подякував Байдену: дружба і партнерство між США і Україною міцні як ніколи

Президент подякував Джозефу Байдену за підтримку України

Український лідер Володимир Зеленський подякував президенту Сполучених Штатів Америки Джозефу Байдену за лідерство у підтримці України. Про це глава держави повідомив у Твітері.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден пообіцяв, що США продовжуватимуть допомагати Україні боротися проти агресії Росії.

Байден наголосив, що Україна вже два місяці стримує російський наступ.

«Через два місяці після того, як Путін здійснив неспровокований і невиправданий напад на Україну, Київ все ще стоїть. Президент Зеленський і його демократично обраний уряд залишаються при владі», – констатував Байден.

Президент США запевнив, що «ми й надалі підтримуватимемо українців у їхній боротьбі за захист рідної землі».

Президент України Володимир Зеленський згодом відреагував на допис Байдена.

«Позаду два місяці героїчного всенародного опору України агресії з боку РФ. Вдячний президенту Сполучених Штатів Америки Джозефу Байдену та всьому народу США за лідерство у підтримці України», – написав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, до України з візитом прибули держсекретар США Ентоні Блінкен та голова Пентагону Остін Ллойд. Президент Володимир Зеленський проводить з ними зустріч.