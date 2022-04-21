Байден назвав головну задачу США у російсько-українській війні

Президент США упевнений, що Росія ніколи не окупує Україну

Джо Байден оголосив головну задачу Сполучених Штатів на найближчий час. Про це глава Білого дому заявив на брифінгу, присвяченому війні, яка триває в Україні.

За словами Байдена, США мають підготувати Україну до нового наступу російських окупантів.

«Цей наступ відбуватиметься на значно меншій території, ніж раніше, але він буде не менш інтенсивним», – пояснив Джо Байден.

У рамках цієї підготовки Сполучені Штати нададуть Україні нову партію озброєння, яка допоможе Збройних силам України воювати на степовій території Донбасу, де мало природних укриттів.

Джо Байден також висловив упевненість, що рашисти не зможуть перемогти українських захисників. «Росія ніколи не окупує Україну», – запевнив у своєму виступі президент США.

Нагадаємо, прессекретарка Білого дому Джен Псакі анонсувала новий пакет військової допомоги для України, а ЗМІ, посилаючись на американських чиновників, говорили про те, що обсяг цієї допомоги складатиме орієнтовно $750 млн.

Сам президент США Джозеф Байден-молодший перед своїми виступом зустрівся із американськими військовими і обговорив тему російсько-української війни.

А у своєму виступі хазяїн Білого дому зазначив – обсяг військової допомоги, яку Сполучені Штати нададуть Україні, складе $800 млн.

Читайте також: