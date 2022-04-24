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    Блінкен побажав українцям у Великдень повернення миру

    Глава Держдепу побажав українцям у Великдень повернення миру - Блінкен побажав українцям у Великдень повернення миру
    Глава Держдепу побажав українцям у Великдень повернення миру
    фото з відкритих джерел

    Держсекретар США захоплюється стійкістю українського народу

    Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен привітав українців з Великоднем та побажав якнайшвидше повернутися до миру. Привітання Блінкен опублікував в Twitter.

    Блінкен написав, що захоплюється стійкістю українського народу.

    «Нас надихає стійкість православних християн в Україні перед обличчям жорстокої загарбницької війни президента Путіна. Ми продовжуємо підтримувати їх і сьогодні бажаємо їм та всім іншим, хто святкує Великдень, якнайшвидшого повернення до миру», – написав Блінкен.

    Нагадаємо, сьогодні до України з візитом прибули держсекретар США Ентоні Блінкен та голова Пентагону Остін Ллойд. Президент Володимир Зеленський проводить з ними зустріч.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Блінкен побажав українцям у Великдень повернення миру