Блінкен побажав українцям у Великдень повернення миру

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен привітав українців з Великоднем та побажав якнайшвидше повернутися до миру. Привітання Блінкен опублікував в Twitter.

Блінкен написав, що захоплюється стійкістю українського народу.

«Нас надихає стійкість православних християн в Україні перед обличчям жорстокої загарбницької війни президента Путіна. Ми продовжуємо підтримувати їх і сьогодні бажаємо їм та всім іншим, хто святкує Великдень, якнайшвидшого повернення до миру», – написав Блінкен.

We are inspired by the resilience of Orthodox Christians in Ukraine in the face of President Putin’s brutal war of aggression. We are continuing to support them and, today, we wish them and all others celebrating Easter hope and a swift return to peace. pic.twitter.com/a7Via170aP