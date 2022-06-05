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рус
    Події в Україні

    Військові самотужки модернізували дрон та вцілили з нього в окупантів (відео)

    Українські військові атакували окупантів із дронів - Військові самотужки модернізували дрон та вцілили з нього в окупантів (відео)
    Українські військові атакували окупантів із дронів
    фото: скріншот із відео

    Вояки розробили систему автоскидання боєприпасів із дронів

    Військові спецпідрозділу «Хорт» розробили систему автоматичного скидання боєприпасів із дронів. Бійці вже успішно випробували свій винахід. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Артем Миронович. Він також оприлюднив відео влучання у ворожі позиції.

    «У нас в «ХОРТі» є справжні таланти! Хлопці своїми руками розробили систему автоскидування «морквинок» із дронів. Два бойові вильоти – дві підтверджені цілі. І це тільки за ранок! Так тримати, брати!», – написав Артем Миронович.

    Нагадаємо, сьогодні, 5 червня, близько шостої години ранку російські загарбники атакували ракетами столицю України. Як повідомили наші військові, ракети були випущені з літаків Ту-95 з акваторії Каспійського моря.

    Внаслідок удару постраждала одна людина, жертв немає. Зранку над Обухівським районом силами протиповітряної оборони була збита ворожа ракета.

    В Офісі президента назвали такі дії Росії метою «знищити якомога більше українців» й додали: кожен такий акт тероризму має отримувати жорстку відповідь від європейських столиць.


    Теги: росія окупанти війна військові Україна Facebook ракета окупація #stoprussia
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    Військові самотужки модернізували дрон та вцілили з нього в окупантів (відео)