Військові самотужки модернізували дрон та вцілили з нього в окупантів (відео)

Вояки розробили систему автоскидання боєприпасів із дронів

Військові спецпідрозділу «Хорт» розробили систему автоматичного скидання боєприпасів із дронів. Бійці вже успішно випробували свій винахід. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Артем Миронович. Він також оприлюднив відео влучання у ворожі позиції.

«У нас в «ХОРТі» є справжні таланти! Хлопці своїми руками розробили систему автоскидування «морквинок» із дронів. Два бойові вильоти – дві підтверджені цілі. І це тільки за ранок! Так тримати, брати!», – написав Артем Миронович.

Нагадаємо, сьогодні, 5 червня, близько шостої години ранку російські загарбники атакували ракетами столицю України. Як повідомили наші військові, ракети були випущені з літаків Ту-95 з акваторії Каспійського моря.

Внаслідок удару постраждала одна людина, жертв немає. Зранку над Обухівським районом силами протиповітряної оборони була збита ворожа ракета.

В Офісі президента назвали такі дії Росії метою «знищити якомога більше українців» й додали: кожен такий акт тероризму має отримувати жорстку відповідь від європейських столиць.



