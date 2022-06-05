Назустріч «російській весні» у РФ
У Росії може повторитися те, що Кремль організував у Донецьку у 2014 році
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Навстречу «русской весне» в РФ
Очередной огонь (в буквальном смысле) в России. В этот раз в Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край) мужчина поджег здание Росгвардии.
Ну, что ж. Момент, когда «русский мир», который держится на крови и смертях, рано или поздно, развернется вовнутрь РФ – неизбежен. Будем наблюдать ЛДНРизацию России в лучших традициях «Коламбии Пикчерс».
Ирония истории заключается в том, что в России может повториться то, что Кремль организовал в первые дни в Донецке в 2014 году. Такой вот бумеранг – начнется мародерство магазинов, поджег имущества и собственности элиты. В общем, такая настоящая «русская весна», которая дальше может запустить хаотичные процессы – по вертикали и горизонтали.
Возможно, именно с этого начнётся расколдовывание «глубинного народа», больного вымогательской уверенностью запуганного сознания.
Джерело: блог Олесі Яхно