Назустріч «російській весні» у РФ

Момент, коли «русскій мір», який тримається на крові та смертях, рано чи пізно, розгорнеться всередину РФ – неминучий

У Росії може повторитися те, що Кремль організував у Донецьку у 2014 році

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Навстречу «русской весне» в РФ

Очередной огонь (в буквальном смысле) в России. В этот раз в Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край) мужчина поджег здание Росгвардии.

Ну, что ж. Момент, когда «русский мир», который держится на крови и смертях, рано или поздно, развернется вовнутрь РФ – неизбежен. Будем наблюдать ЛДНРизацию России в лучших традициях «Коламбии Пикчерс».

Ирония истории заключается в том, что в России может повториться то, что Кремль организовал в первые дни в Донецке в 2014 году. Такой вот бумеранг – начнется мародерство магазинов, поджег имущества и собственности элиты. В общем, такая настоящая «русская весна», которая дальше может запустить хаотичные процессы – по вертикали и горизонтали.

Возможно, именно с этого начнётся расколдовывание «глубинного народа», больного вымогательской уверенностью запуганного сознания.

Джерело: блог Олесі Яхно

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