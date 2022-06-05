Офіс президента прокоментував ракетний удар по Києву: «Мають бути нові санкції»

Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що кожна російська атака на Україну має отримувати жорстку відповідь від європейських партнерів

Сьогодні, 5 червня, близько шостої години ранку російські загарбники атакували ракетами столицю України. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував інцидент й заявив, що мета таких дій Росії – знищити якомога більше українців.

Подоляк дорікнув президенту Франції Еммануелю Макрону, який днями сказав, що дуже важливо не принижувати Росію, щоб, коли бойові дії в Україні припиняться, можна було знайти дипломатичне рішення.

«Поки хтось просить «не принижувати Росію», Кремль вдається до нових підступних атак. Сьогоднішні ракетні удари по Києву мають лише одну мету – вбити якомога більше українців. Кожен такий акт тероризму має отримувати жорстку відповідь від європейських столиць – нові санкції, більше зброї», – написав Подоляк у Twitter.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські загарбники атакували столицю України ракетами. Внаслідок удару постраждала одна людина, жертв немає. Зранку над Обухівським районом силами протиповітряної оборони була збита ворожа ракета.