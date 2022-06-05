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    Політика

    Офіс президента прокоментував ракетний удар по Києву: «Мають бути нові санкції»

    Над містом внаслідок вибухів піднялися клуби диму - Офіс президента прокоментував ракетний удар по Києву: «Мають бути нові санкції»
    Над містом внаслідок вибухів піднялися клуби диму
    фото: glavcom.ua

    Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що кожна російська атака на Україну має отримувати жорстку відповідь від європейських партнерів

    Сьогодні, 5 червня, близько шостої години ранку російські загарбники атакували ракетами столицю України. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував інцидент й заявив, що мета таких дій Росії – знищити якомога більше українців.

    Подоляк дорікнув президенту Франції Еммануелю Макрону, який днями сказав, що дуже важливо не принижувати Росію, щоб, коли бойові дії в Україні припиняться, можна було знайти дипломатичне рішення.

    «Поки хтось просить «не принижувати Росію», Кремль вдається до нових підступних атак. Сьогоднішні ракетні удари по Києву мають лише одну мету – вбити якомога більше українців. Кожен такий акт тероризму має отримувати жорстку відповідь від європейських столиць – нові санкції, більше зброї», – написав Подоляк у Twitter.

    Нагадаємо, сьогодні вранці російські загарбники атакували столицю України ракетами. Внаслідок удару постраждала одна людина, жертв немає. Зранку над Обухівським районом силами протиповітряної оборони була збита ворожа ракета.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація Офіс президента #stoprussia
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    Офіс президента прокоментував ракетний удар по Києву: «Мають бути нові санкції»