ЄС вже має план відмови від російського газу

Єврокомісар по внутрішньому ринку Тьєррі Бретон вважає, що Путін роками робив все, аби розділити Європу

Європейський союз розробив план, щоб бути готовим до призупинки поставок російського газу

Європейський союз повинен якомога швидше відмовитися від імпорту російського газу. ЄС має намір збільшити закупівлі скрапленого газу в США і Катарі, а також наростити потужності зеленої енергетики. Про це повідомив єврокомісар по внутрішньому ринку Тьєррі Бретон в ефірі телеканалу Europe 1/CNews.

«Нам доведеться якнайшвидше звільнитися від російського газу і відновити нашу автономію, тому що Володимиру Путіну не подобається європейський проєкт», – сказав він.

За його словами, Путін роками робив все, щоб розділити Європу.

«Він намагався розділити нас за допомогою своєї вакцини «Спутнік», яка не спрацювала, він робив все, щоб втручатися в нашу демократію за допомогою Russia Today, а тепер він використовує газ, щоб точно розділити нас», – сказав Бретон.

У 2021 році близько 45% імпорту природного газу в ЄС припадало на Росію. Якщо коли-небудь Кремль призупинить ці поставки, то ЄС буде готовий.

«Ми розробили план з моїми командами, щоб мати можливість реагувати на нього», – сказав посадовець.

За його словами, ЄС імпортує з Росії 155 млрд кубометрів на рік. Перезапуск вугільних електростанцій також розглядається як варіант.

«Цей новий план передбачатиме 50 млрд кубометрів імпорту зрідженого природного газу з США або Катару, додаткові 10 млрд на існуючих трубопроводах, прискорення морських вітряних турбін і фотоелектричних панелей, що становлять собою 25 млрд кубометрів», – уточнив він.

Нагадаємо, 30 травня газовий трейдер із Нідерландів Gasterra відмовився виконувати вимоги російського «Газпрому» оплачувати газ у рублях.