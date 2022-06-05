Нацгвардійці дістали з Київського моря ворожий гелікоптер, як його використають (фото, відео)

Гелікоптер направлять у дослідницькі центри для вивчення

Гелікоптер МІ-35М був збитий у перші дні війни над водосховищем

Група спецпризначенців-водолазів Нацгвардії дістала з Київського моря ворожий гелікоптер МІ-35М, збитий у перші дні війни над водосховищем. Про це ідеться на офіційному сайті Національної гвардії України.

Це вже другий «евакуйований» ворожий гвинтокрил водолазами Нацгвардії спільно з представниками ДСНС України з дна водойми.

Перший МІ-24П підняли на поверхню на початку квітня. Щоправда, тепер нацгвардійці змогли доправити до берега й тіла двох пілотів.

Далі, за словами військовослужбовці, гелікоптер направлять у дослідницькі центри для вивчення. Зокрема, такі виявлення ворожої техніки слугуватимуть черговим доказом російського вторгнення в Україну.

Нагадаємо, 31 травня на території Харківської області мобільна вогнева група зенітно-ракетного артдивізіону 93 бригади «Холодний Яр» збила російський гелікоптер Ка-52, відомий як «Алігатор».

Як повідомлялося, ЗСУ розгромили взвод десантників із Псковської області.

Також Збройні Сили України знову завдали удару по позиціях російських військ у Чорнобаївці в Херсонській області. В результаті був знищений склад боєприпасів окупантів.