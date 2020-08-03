Військові сприймають умови «режиму тиші» як недовіру до армії - блогер



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Режим припинення вогню по суті протримався перші 20 хвилин, - зазначають військові

Відчувають себе незрячими і обеззброєними – так на передовій говорять бійці про умови нового «всеосяжного» припинення вогню.

У Володимира Зеленського називають те, що відбувається на Донбасі, проривом, тому що його ідея «просто перестати стріляти» вже закріплена в документі тристоронньої групи. Про це розповідає у своєму матеріалі з Донбасу блогер, учасник війни з Росією у 2014−2019 роках Гліб Бабич, пише Високий Замок.

«Обмеження, які введені для дій армії, безпрецедентні. Верховний Головнокомандувач і його оточення стверджують, що якщо військових зв’язати по руках і ногах, зав’язати очі і заборонити захищати нас і себе, настане мир. Тому ми знову у зоні бойових дій, щоб з’ясувати, що відбувається і що думають ті, хто стримує російські окупаційні війська і захищають всіх нас. Чия робота ризикувати, вбивати ворога, а при необхідності -помирати за Україну», — пояснює Бабич.

У репортажі Бабича військові змушені приховувати свої обличчя та імена — бояться переслідувань. Вони говорять про те, що режиму тиші, який так голосно анонсувала влада, фактично не було. Агресор в першу ж годину порушив домовленості.

«Режим припинення вогню по суті протримався перші 20 хвилин. В нас дуже багато запитань, набагато більше, ніж відповідей. Ми себе невпевнено почуваємо. Розумієте, виходить так, що ми будемо виконувати умови припинення вогню, тому що ми є Збройні сили. Ми є представники держави. Але ми впевнені, що росіяни навпроти нас цього виконувати не будуть», — зазначають військові.

Розвідники наголошують, що армія зараз не може повноцінно контролювати ситуацію на фронті.

«З 27-ого числа нам забороняється вести всі розвідувальні дії на території ООС. Наслідком цього є те, що ми не розуміємо, що збирається зробити супротивник. Уявіть собі, ви сидите зі зв’язаними руками і зав’язаними очима. І у вас стріляють, б’ють і нічого не дають з цим зробити. Ви не бачите, що робить супротивник. Так само і нам. Нам зав’язують очі, руки. Не дають вести нормальні бойові дії, які необхідно вести», — підкреслюють військові.

«Я не пам’ятаю ситуації, коли нам було заборонено використовувати безпілотники для ведення розвідки. Коли нам було заборонено взагалі ведення будь-якої розвідки і категорично заборонений снайперський вогонь», — кажуть солдати.

«Наші хлопці без таких підрозділів залишаться безпомічними, сліпими і буде їх гинути набагато більше. Тому я вважаю, що це велика помилка, і щоб ми не поплатилися багатьма життями наших військовослужбовців», — зазначив представник контрснайперського підрозділу.

Бійці підкреслюють, що запорукою перемоги є перш за все потужна армія, здатна в будь-який момент дати відсіч агресору.

«Я взагалі як воєнна людина не вірю в перемир’я. Я не вірю в політичне вирішення цього питання, даного конфлікту, війни. Я не вірю в те, що з ними можна домовитися. Та в принципі ніхто не вірить», — каже воїн.

В зоні ООС наголошують, що ворожі диверсійно-розвідувальні групи продовжують свою діяльність, попри домовленості.

«Відводиться важке озброєння: міномети 120 калібру; подекуди важкі кулемети; міномети 82 калібру; та АГС. При тому що російські ДРГ продовжують наступати, продовжують ходити між нашими позиціями. І вже від учора, коли наші хлопці спостерігали за ними — вогонь заборонили вести», — підкреслюють бійці.

«З цього приводу можу сказати одне — це черговий удар по армії», — додають військові.

Місцеві жителі теж повідомляють, що Росія продовжує завозити на тимчасово окуповану територію важке озброєння.

«Бойовики завели у селище в Луганській області одинадцять танків Т-64, а також 152 мм самохідну гаубицю 2С5 «Гіацинт С». Та активно мінують територію біля ділянки розведення Петровське. 24 червня в районі села Зайченко на окупованій території прибув 382 окремий батальйон морської піхоти Російської Федерації. Окрім штатного озброєння він посилений мінометною батареєю. 15 липня з Росії на територію України переміщено 1080 одиниць боєприпасів для реактивних систем залпового вогню. Як бачите, Росія активно готується до жорсткого перемир’я», — наголошують очевидці.

«Продовжуватися буде воно недовго, тому що наш супротивник не збирається дотримуватися жодних домовленостей. Ми не дивлячись ні на що, не будемо мовчати, якщо по нам будуть вести вогонь», — говорять військові.

«А тепер по військах поїхали комісії. Ці комісії залишаються у підрозділах і їм ставиться у обов’язок контролювати неухильне дотримання всього, про що ми говорили. І карати будь-яке порушення цього режиму. Ці комісії у більшості складаються з офіцерів, які мають бойовий досвід. Але у них є наказ — дотримуватися, контролювати і карати за невиконання. Це величезна демотивація як для контрольованих підрозділів, так і для контролерів, яких в армії вже прозвали «наглядачами». Це дуже велика дикість. Для того щоб припинити стріляти, умовно, в тій же ж бригаді достатньо наказу комбрига. Тобто — це недовіра до власної армії і демотиватор для власної армії», — наголошує Гліб Бабич.

Як повідомлялося, від початку доби 3 серпня окупанти на Донбасі двічі обстріляли українських захисників.

До слова, за даними Міноборони росіяни проводять ротацію бойовиків біля лінії розведення на Донбасі.