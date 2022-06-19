Військові стримують ворога на сході: втрати окупантів за добу
Українські захисники продовжують стримувати російська війська на сході України
Впродовж поточної доби, 19 червня, Збройні Сили України ліквідували декілька російських окупантів та знищили ворожу військову техніку. Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання «Схід».
- особового складу – 14
- самохідну артилерійську установку (САУ) – 1
- артилерійський тягач (АТТ) – 4.
«Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Смерть ворогам! Слава Україні!», – лаконічно підписали допис.
Як відомо, Збройні сили України вже другий тиждень мають тактичні успіхи у контрнаступальних діях в бік Херсона. Бої ведуться у районі села Томина Балка, де війська РФ зосередили кілька батарей реактивної артилерії.
Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко заявив, що Збройні сили України битимуть російських загарбників у Херсоні «з двох боків».