Військові відбили напад російських диверсантів на Харків

У напрямку на Ізюм ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ

Зранку 20 березня диверсійно-розвідувальна група російських окупантів невдало штурмувала Харків. Окупанти стріляли з кулеметів. Про це йдеться у повідомленні керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

«Окупанти цієї доби нанесли 38 артилерійських, мінометних ударів та обстрілів із РСЗВ: це райони Салтівка, Циркуни, ХТЗ, Дергачі. Завдяки Збройним Силам України росіяни суттєво зменшили свою присутність в небі над Харковом. На сьогодні фіксуємо розвідувальні літальні апарати», – написав Синєгубов.

Зранку українські військові припинили спробу проникнути в місто російським підрозділам диверсійно-розвідувальних груп. Окупанти відкривали вогонь з кулеметів та стрілецької зброї. Але наші бійці розгромили окупантів.

У напрямку на Ізюм противник намагався прорвати оборону наших військ, однак безуспішно. Крім того того, українська армія під Ізюмом ліквідувала полковника, заступника керівника інженерних військ Західного воєнного округу Російської Федерації.

Нагадаємо, що ворожа артилерія продовжує прицільно бити по житлових кварталах Харкова. За час повномасштабної війни проти України Росія зруйнувала в місті майже 600 багатоповерхівок.