Харків: ворог б’є по житлових кварталах з артилерії

Українська влада розвозить містом гуманітарні вантажі, аби люди отримали найнеобхідніше

Ворожа артилерія продовжує прицільно бити по житлових кварталах Харкова. За час повномасштабної війни проти України Росія зруйнувала в місті майже 600 багатоповерхівок, тисячі родин залишились без даху над головою. Про це повідомили в Національній поліції України.

«Харків’яни хоч і змушені ховатися від обстрілів в підвалах, але не втрачають сили духу та віри в своїх захисників. Харківська поліція не залишає громадян наодинці із бідою. Щодня правоохоронці розвозять гуманітарні вантажі містом та по громадах області. Люди отримують найнеобхідніше: гарячу їжу, хліб, теплі речі, ліки, предмети гігієни», – зазначили правоохоронці.

Поліція супроводжує транспорт під час евакуації та забезпечує громадянам безпечне пересування до вокзалу і інших місць збору біженців.

Криміногенна ситуація в місті знаходиться під постійним контролем. Організовано нещадну боротьбу з мародерством.

«Поліцейські щодня викривають осіб, які зазіхають на чуже майно. Загалом з початку військового вторгнення ворога на територію України харківська поліція затримала більше півсотні осіб за скоєння тяжких та майнових злочинів», – додали правоохоронці.

Нагадаємо, 19 березня після 21 години у Харкові вкотре почалися обстріли.

Напередодні у Харкові окупанти розбомбили інститут та житловий будинок, є загиблі.

Також Харківські громади відмовляються співпрацювати із окупантами.

Додамо, що 20 березня евакуаційні потяги вирушать із п’яти міст (графік).