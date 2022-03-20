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    Події в Україні

    Харків: ворог б’є по житлових кварталах з артилерії

    Окупанти намагаються знищити українські міста&nbsp; - Харків: ворог б’є по житлових кварталах з артилерії
    Окупанти намагаються знищити українські міста 
    фото з відкритих джерел

    Українська влада розвозить містом гуманітарні вантажі, аби люди отримали найнеобхідніше

    Ворожа артилерія продовжує прицільно бити по житлових кварталах Харкова. За час повномасштабної війни проти України Росія зруйнувала в місті майже 600 багатоповерхівок, тисячі родин залишились без даху над головою. Про це повідомили в Національній поліції України.

    «Харків’яни хоч і змушені ховатися від обстрілів в підвалах, але не втрачають сили духу та віри в своїх захисників. Харківська поліція не залишає громадян наодинці із бідою. Щодня правоохоронці розвозять гуманітарні вантажі містом та по громадах області. Люди отримують найнеобхідніше: гарячу їжу, хліб, теплі речі, ліки, предмети гігієни», – зазначили правоохоронці.

    Поліція супроводжує транспорт під час евакуації та забезпечує громадянам безпечне пересування до вокзалу і інших місць збору біженців.

    Криміногенна ситуація в місті знаходиться під постійним контролем. Організовано нещадну боротьбу з мародерством.

    «Поліцейські щодня викривають осіб, які зазіхають на чуже майно. Загалом з початку військового вторгнення ворога на територію України харківська поліція затримала більше півсотні осіб за скоєння тяжких та майнових злочинів», – додали правоохоронці.

    Нагадаємо, 19 березня після 21 години у Харкові вкотре почалися обстріли.

    Напередодні у Харкові окупанти розбомбили інститут та житловий будинок, є загиблі.

    Також Харківські громади відмовляються співпрацювати із окупантами.

    Додамо, що 20 березня евакуаційні потяги вирушать із п’яти міст (графік).

    Теги: Харків росія окупанти війна обстріл Україна будинок окупація #stoprussia
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    Харків: ворог б’є по житлових кварталах з артилерії