Царьов запропонував Вілкулам здати Кривий Ріг росіянам. Оприлюднена відповідь (фото)

Олександр Вілкул порадив Царьову услід за російським кораблем

Колишній український нардеп Олег Царьов, що прибув до України з російськими військами, звернувся до Юрія та Олександра Вілкулів, які зараз очолюють Кривий Ріг, і запропонував їм «піти на співпрацю з російською армією». Мовляв, це шанс зберегти місто і життя людей.

Син мера Кривого Рогу Олександр Вілкул відповів Царьову. Він порадив йому рухатися услід за російським кораблем.

Раніше екснардеп від Партії регіонів Олег Царьов пропонував розділити Україну. Він заявив, що у 2014 році Росія захопила дуже мало української території.