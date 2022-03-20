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    Події в Україні

    Ворог атакує Ніжин та хаотично обстрілює Чернігів

    Окупанти здійснюють хаотичні обстріли Чернігова, руйнуючи цивільну інфраструктуру - Ворог атакує Ніжин та хаотично обстрілює Чернігів
    Окупанти здійснюють хаотичні обстріли Чернігова, руйнуючи цивільну інфраструктуру
    фото з відкритих джерел

    Ніжин постійно піддається атакам противника

    Російські загарбники продовжують атакувати Чернігівську область. У суботу ворожі сили обстрілювали місто Ніжин та обласний центр, повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

    За словами глави обладміністрації, Ніжин постійно піддається атакам противника. Крім того, окупанти здійснюють хаотичні обстріли Чернігова, руйнуючи цивільну інфраструктуру.

    «Це агонічні обстріли ворога. Противник продовжує втрачати багато ресурсів як в техніці, так і в людях. Збройні Сили України наносять нищівних ударів», – зазначив Чаус.

    Він додав, що аварійні комунальні служби працюють для відновлення газо- та світлопостачання. В деякі громади Чернігівської області сьогодні збираються доставити гуманітарну допомогу.

    «На жаль, повторюсь, є громади, куди ми на сьогодні доїхати не можемо, і ми не знаємо, що там відбувається. Таке теж є і це прикро. Там ворог і доступу туди нема», – додав очільник ОВА.

    Теги: росія окупанти війна Чернігівщина обстріл Україна Чернігів окупація #stoprussia
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    Ворог атакує Ніжин та хаотично обстрілює Чернігів